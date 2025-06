Il mercato dei dilettanti: alla Castelnuovese sta per arrivare il fantasista Lorenzini. E lo Spoiano si assicura un tris d’assi. Massai-Sansepolcro, è fatta. Menci resta alla Castiglionese

AREZZ0Un ritorno di spessore quello fatto registrare dal Sansepolcro in vista del prossimo campionato di serie D. La società bianconera infatti ha trovato l’intesa con Alessandro Massai, centrocampista classe 1998, che vestirà nuovamente la maglia bianconera nella stagione 2025/2026. Per Massai, come detto, si tratta di un gradito ritorno, essendo cresciuto nel vivaio del Borgo e avendo esordito in serie D proprio con il club biturgense. In questi anni per lui diverse esperienze nella categoria con le maglie di Città di Castello, Sangiovannese e in ultimo Poggibonsi, nelle quali si è confermato un centrocampista dinamico, duttile e dotato di grande personalità e spirito di sacrificio.

"Siamo felici di accoglierlo di nuovo nella famiglia bianconera – scrive il Sansepolcro sui propri canali social – bentornato Alessandro, pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo della nostra storia". Scendendo di categoria, arrivando in Promozione, colpo da novanta della Sinalunghese dell’aretino Enrico Testini. Il tecnico infatti ritroverà Gagliardi, ex capitano della Pianese con il quale nella passata stagione ha condiviso la prima parte del torneo a Monte San Savino. Gagliardi arriva dopo la vittoria di Coppa e campionato con la Sansovino. A Castiglion Fiorentino arriva un altro conferma dopo quelle di Menchetti e Balli. Riccardo Menci sarà infatti anche nella prossima stagione una delle colonne della difesa della squadra di Pippo Zacchei. Dopo l’addio di Lanzi, la Castelnuovese pare aver già trovato il suo sostituto. In amaranto dovrebbe arrivare il fantasioso Leonardo Lorenzini, classe 2004, lo scorso anno a Montagnano ed in precedenza a Montevarchi, dove due stagioni fa, in D, aveva collezionato 18 presenze. Lo Spoiano blinda tre perni del proprio scacchiere come Mariglen Arapi, Andrea Guiducci e Arber Arapi. Andrea Maini, centrocampista classe 1999, reduce dall’esperienza poco fortunata in maglia Marciano Cesa Valdichiana conclusasi con la retrocessione passando per la lotteria dei play out, tornerà a vestire i colori del Pieve al Toppo nella prossima stagione agli ordini del tecnico Meacci.

Matteo Marzotti