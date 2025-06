Il mercato dei dilettanti: altri due colpi di spessore per il tecnico Chini. Timperanza e Bega alla Sansovino. Il Sansepolcro prende Fumanti

AREZZOUna cosa è certa: la Sansovino più passano i giorni più si sta confermando sulla carta una autentica corazzata, seppur neopromossa, in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Gli arancioblù dopo il double storico in Promozione (Coppa Italia e campionato) stanno costruendo una autentica fuori serie per il tecnico Chini. Nonostante alcune partenze eccellenti ecco arrivare giocatori di assoluto valore, molti dalla serie D e con un filo che li lega al Terranuova Traiana. Già perchè a Monte San Savino dopo Alessio Sacconi e il centrocampista Mattia Privitera è arrivato Massimiliano Benucci che aveva già militato con gli arancioblù in Prima categoria dopo l’esperienza con l’Arezzo, passando poi per Terranuova Traiana, Montevarchi e Sangiovannese, oltre che Grosseto, sempre in serie D. Adesso per sopperire alla partenza di un difensore esperto come Gagliardi, passato alla Sinalunghese, ecco arrivare da Terranuova un centrale come Alessandro Bega (30 anni) punto di forza dei biancorossi ma che ha dato il suo sì al progetto del club del presidente Iacomoni. Sempre da Terranuova è in arrivo anche l’estremo difensore. I valdarnesi hanno salutato da alcuni giorni infatti Francesco Timperanza per il quale è pronta una maglia arancioblù. Insomma acquisti di spessore dal punto di vista tecnico, che conoscono la categoria ed hanno un curriculum tale da porre la Sansovino nella griglia delle favorite per la promozione in serie D. Scendendo in Promozione il Foiano ha deciso di puntare su un elemento di esperienza come Pasquale Di Lullo, centrocampista classe 1990, che ha disputato la maggior parte della sua carriera in serie D. Infine il Sansepolcro annuncia l’arrivo in bianconero di Gabriele Fumanti, difensore centrale classe 1998. Cresciuto nel settore giovanile del Gubbio, Fumanti vanta una solida esperienza nei campionati di serie D, dove ha indossato le maglie di Tres.