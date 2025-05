Il mercato dei dilettanti: colpo del Montagnano. Preso l’attaccante Acosty, ex Fiorentina

AREZZO

Dopo la conferma di Adnane Essoussi il Montagnano cala il colpo da novanta per il proprio mercato portando in Valdichiana un ex serie A. E’ ufficiale da parte dei torelli del presidente Corrado Menchetti l’ingaggio dell’attaccante ghanese Boadu Maxwell Acosty. Classe 1991, Acosty è cresciuto nei vivai di Reggiana e Fiorentina con cui ha esordito in serie A poco più che ventenne. Poi il passaggio a Juve Stabia, Chievo, Carpi, Modena, Latina, Crotone e le esperienze all’estero tra Rijeka e alcuni club in Corea del Sud prima di tornare in Italia al Tuttocuoio dove ha potuto mettere insieme appena 6 presenze ed un gol. Un chiaro segnale per non dire forte delle intenzioni del Montagnano per la prossima stagione. Intanto i torelli dopo aver salutato lo storico capitano Mazzoni (passato al Tegoleto) hanno confermato l’esterno classe 2005 Riccardo Luconi.

Il Casentino Academy nel frattempo conferma alla corte del nuovo tecnico Vinicio Dini anche per la prossima stagione Francesco Sorbini ed i difensori Andrea Detti, classe 2003 ed il 2002 Niccolò Lucci. Il Foiano potrebbe veder partire Jacopo Cacioppini che resterebbe in Promozione a andando a rinforzare lo scacchiere della Sinalunghese di Enrico Testini.

M.M.