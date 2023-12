Il mercato dei dilettanti. Dal San Donato alla Fortis. Colpi, cessioni e sorprese

Iniziato lo scorso 1° dicembre (si concluderà il 20 dicembre), il calcio mercato Dilettanti è una finestra di trattative invernale utile alle società come esame di riparazione per correggere le rose. Ecco le novità di questi primi giorni di mercato. San Donato Tavarnelle ha rescisso con l’attaccante Giacomo Lucatti (al Ponsacco?), col difensore Diana (Montevarchi?) e col centrocampista Burato (che dovrebbe passare al Mazzola Valdarbia). In entrata: Vieri Di Blasio (2002) centrocampista ex Figline e l’attaccante Petronelli (2003) attaccante, dal GhiviBorgo.

Partenze anche in casa Sangiovannese: Iaquinta, Ratti e Campo lasciano il gruppo. Al Figline, in attesa di trovare una soluzione per Ruffini che ha chiesto di partire, il ds Agatensi ha inserito due giovani: Elia Masini (2003) esterno d’attacco ex Fiorentina, Casatese e Seravezza, e il centrocampista Federico Costantini (2004) capitano della Rappresentativa Regionale Juniores proveniente dal Foiano. Novità anche in casa Fortis Juventus. Il ds Banchi ha prelevato Alessandro Morozzi (2005) centrocampista del Montevarchi e Lorenzo Costa (1992) attaccante dalla Lastrigiana. Quest’ultima società ha liberato pure il portiere Giannini (2002) e Matteo Nania (1997) centrocampista, mentre ha inserito Tommaso Maritan (2004).

Il Foiano ha tesserato il difensore Sottili ex Figline. La Sinalunghese ha preso Fiaschi dal Poggibonsi. La Rondinella ha perfezionato l’arrivo dallo Scandicci del centrocampista Gledis Ferrmaca (2002) e di Gregorio Minischetti (2003) dal Pontassieve. In precedenza erano arrivati Travaglini (2004) e Colzi (2005). Il Dicomano ha preso Cosimo Nocentini (2002) centrocampista ex Pontassieve. Delli Navelli centrocampista offensivo dall’Affrico passa al San Piero a Sieve, mentre il Luco ha liberato il centrocampista Bartolacci (1997). Il Lebowski ha prelevato dall’Affrico il portiere Targioni (2004). Il Fiesole si è assicurato in prestito Sepe (2004) e Failli attaccante ex Firenze Ovest. La Sansovino ha tesserato il centravanti Sodiq ex Arezzo Academy.

Giovanni Puleri