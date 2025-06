Il mercato dei dilettanti: il Foiano ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Guerrini. Innesti di valore per il Montecchio. Balli e Barneschi restano alla Castiglionese

AREZZODopo quella di Daniele Menchetti, a cui mancano cinque presenze per diventare il recordman di presenze con la maglia della Castiglionese, i viola hanno ufficializzato anche la conferma dell’estremo difensore Christian Balli. Il numero uno, figlio d’arte, sarà quindi a disposizione di Filippo Zacchei per la nuova stagione in Eccellenza, esattamente come il 2003 Diego Berneschi (nella foto) che ha raggiunto l’intesa per restare all’ombra del Cassero. L’obiettivo è quello di esse protagonisti esattamente come vuole fare la Sansovino. Già perché oltre ai viola c’è la società del presidente Iacomoni tra quelle che nutrono grandi ambizioni. A dimostrazione delle velleità degli arancioblù i recenti movimenti di mercato che hanno prodotto ad esempio l’addio di Granado ma anche l’arrivo di Alessio Sacconi dal Terranuova Traiana. Nel frattempo il Foiano ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante classe 2003 Gabriele Guerrini proveniente dalla Poliziana, confermando quindi le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni.

Tre innesti valore per la Polisportiva Montecchio che ripartirà dalla Terza categoria. I biancorossi della Valdichiana si sono assicurati nell’ordine Edoardo Tenti classe 2005 centrocampista proveniente dal Cortona Camucia, il classe 2001 Niccolò Burroni, esterno basso anche lui proveniente dal Cortona Camucia. Dalla Castiglionese arriva invece il centrocampista classe 2003 Filippo Bambini.

Il Rassina nel frattempo annuncia l’acquisto di due nuovi difensori Oscar Paggetti ex Strada e Francesco Cresci. Il Cavriglia, dopo il buon quarto posto della scorsa stagione pare aver messo nel mirino due difensori ex Ambra. I rossoblù sarebbero interessati a Filippo Carnicci e Marco Travaglini che insieme, due stagioni fa, vinsero il campionato di Seconda categoria proprio con l’Ambra. Nelle prossime ore sono attese novità.

Matteo Marzotti