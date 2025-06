Il mercato dei dilettanti: Lanzi arriva all’Ambra

AREZZOFumata bianca in casa Castiglionese che dopo le conferme di Balli, Menchetti e Berneschi vede restare all’ombra del Cassero anche il difensore Ettore Viciani, punto di forza nello scacchiere del tecnico Filippo Zacchei. Insieme a Viciani, a distanza di poche ore, è arrivata anche l’intesa per la prosecuzione del rapporto con Riccardo Menci. Nel frattempo Montagnano pesca dal Montevarchi. La formazione del presidente Corrado Menchetti infatti ha chiuso per l’arrivo tra le proprie fila del difensore Francesco Carnevale, in forza precedentemente nella juniores nazionale dell’Aquila Montevarchi. Restando in Promozione, sponda Foiano, gli amaranto hanno ufficializzato Franco Meacci come nuovo preparatore dei portieri per la prossima stagione. Mattia Cappelli saluta il Marciano Cesa Valdichiana. Il centrocampista autore di 8 gol nell’ultima stagione ha infatti deciso di accettare l’offerta dell’Acquaviva dove approda in vista del prossimo campionato. L’Ambra si assicura l’esterno classe 1997 Alex Lanzi dalla Castelnuovese. Lo Spoiano cala un altro tris di conferme. Andrea Bernardini potrà contare anche nella prossima stagione anche su Giulio Bernardini e Lorenzo Fusai oltre al centrocampista Leonardo Rampini. Il Pestello ha confermato l’arrivo del centrocampista classe 2005 Antonio Scielzo, nelle ultime stagioni alla Castelnuovese. La Sangiustinese si assicura il terzino classe ‘95 Mattia Giangeri, nelle ultime stagioni all’Ambra e precedentemente al Pergine mentre in attacco resterà con i biancoverdi Francesco Celindi. Non scherza il Montecchio che ripartirà dalla Terza categoria. Vestiranno la maglia biancorossa ha annunciato l’arrivo di Costel Stirbei (attaccante classe 1984 dalla Fratticciola), Roberto Cozza (centrocampista classe 1987 dal Po Bandino) e Giovanni Burs (attaccante classe 1999 dal Terontola).

Matteo Marzotti