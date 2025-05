Il mercato dei dilettanti: l’attaccante Islam Kheniene saluta invece il Pieve al Toppo per approdare all’Olmoponte Santa Firmina. Giustini-Tegoleto, si può fare. Gironi resta al Lucignano

CORTONA

Quella appena iniziata potrebbe essere la settimana decisiva per portare a Tegoleto il difensore Simone Giustini. Il centrale, con trascorsi tra le fila di Subbiano, Sansovino e Montagnano, infatti è nel mirino della società biancorossa che porterebbe tra le propria fila esperienza e qualità dopo la partenza di Undini.

Tra l’altro la formazione che avrà in Marco Bernacchia il direttore tecnico-allenatore vuole stringere i tempi anche per Mazzoni, centrocampista, in uscita dal Montagnano di cui ha vestito i gradi di capitano.

Si muove sul mercato anche l’Arezzo Football Academy che ha appena confermato in panchina Marco Iacomoni, tra gli autori della salvezza degli amaranto passando per i playout.

La formazione aretina ha messo nel mirino due elementi come Lorenzo Vichi e Filippo Marraghini, reduci dall’ultima stagione con la maglia del Valdichiana.

Il Lucignano ha deciso di confermare l’attaccante Marco Gironi, il difensore Alessandro Sereni e il centrocampista Antonio Tavanti.

Il Pieve al Toppo dopo aver confermato il tecnico Alessandro Meacci ha deciso di partire con le conferme di alcune pedine.

Anche nella prossima stagione resteranno in giallorosso il centrocampista Lorenzo Bonci oltre al difensore Marco Credendino. Verso la conferma anche Gabriele Dellama (attaccante), il difensore Andrea Martini, Leonardo Petruccioli e Filippo Veltroni.

Saluta invece Pieve al Toppo per approdare all’Olmoponte Santa Firmina l’attaccante Islam Kheniene.

La Fortis Arezzo porta tra le proprie fila l’attaccante classe 2002 Daniele Sestini proveniente dalla Fratta Santa Caterina e il difensore Filippo Galassi (2005) dall’Arezzo Football Academy. L’Olomponte San Firmina dopo la retrocessione e l’addio del tecnico Nofri ha deciso di affidare la panchina della prima squadra a Vinerbi.

Matteo Marzotti