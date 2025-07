Il mercato dei dilettanti: l’attaccante senegalese da Zacchei. Bebeto colpo della Castiglionese. Alla Sansovino torna Iacomoni

AREZZODopo tanti rinnovi ecco un volto nuovo per la Castiglionese di Filippo Zacchei. I viola hanno puntellato la difesa con le conferme in primis di Balli e del capitano Menchetti (che potrebbe raggiungere e superare il record di presenze con la maglia della formazione della Valdichiana), quindi hanno confermato le pedine considerate imprescindibili per la mediana, e adesso ecco il colpo ad effetto. Arriva all’ombra del Cassero la punta originaria del Senegal, classe 1991, Bara Mamadou Ndiaye Bebeto che in carriera ha giocato anche in Ungheria, Turchia e Svizzera. Nell’ultima stagione in Umbria, con la maglia dell’Angelana con cui in Eccellenza ha realizzato 20 reti. Un colpo ad effetto e che al tempo stesso porta esperienza e sulla carta anche gol per la formazione viola che nel 2025 ha raccolto ben pochi punti rispetto al girone di andata. Adesso un nuovo capitolo sotto la guida di Zacchei che avrà modo di plasmare la propria squadra fin dal ritiro estivo. A Monte San Savino nel frattempo c’è un gradito ritorno. Si tratta di Niccolò Iacomoni, attaccante classe 2007, nelle ultime stagioni impegnato con le maglie di Sangiovannese e Terranuova Traiana. Arriva anche un under alla corte di Chini. Lorenzo Piantini è infatti un nuovo giocatore della Sansovino. Classe 2007 ha militato nei settori giovanili di Arezzo e Sangiovannese. Le anticipazioni emerse nelle scorse giornate stanno iniziando a prendere consistenza. L’attaccante classe 2005 Antonio Cerrato, 12 reti nella stagione scorsa con l’Atletico Levane Leona, è sempre più vicino a vestire la maglia del Subbiano. L’Atletico Levane Leona nel frattempo ha sciolto le riserve. Anche nella prossima stagione la società biancoverde sarà guidata dal trio composto da Massimo Bastianelli, tecnico in possesso della licenza Uefa B, Niccolò Scaramucci, laureato in Scienze Motorie e tecnico con qualifica Uefa C e del presidente Paolo Tudisca, guida del progetto. Giacomo Martelli è un nuovo giocatore del Pieve al Toppo. La Sangiovannese è interessata all’attaccante Filippo Borri, classe 2005, 28 presenze e 9 reti in campionato con il Valentino Mazzola.

Matteo Marzotti