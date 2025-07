Il mercato dei dilettanti: l’attaccante verso il Figline. Castelnuovese scatenata: ecco tutti i colpi messi a segno. Betti, niente Castiglionese. E Pascucci saluta la Sansovino

AREZZODopo essere stato a lungo protagonista con la maglia della Sansovino si apre una nuova avventura per Matteo Pascucci. Il difensore classe 1996, uno dei protagonisti nella doppia vittoria di Coppa Italia e campionato di Promozione, passa tra le fila del Torrita. Guardando in casa Castiglione sembra destinato tramontare il sogno Lorenzo Betti. L’attaccante ex Foiano infatti è finito nel mirino del Figline che sta provando ad accelerare la trattativa per arrivare quanto prima alla firma. Sempre la Castiglione sembra intenzionata a far partire Cristiano Adami, arrivato nella finestra invernale di mercato in maglia viola, e poi fermatosi a causa di un brutto infortunio. Sempre in partenza figura il nome di Tommaso Cecchi, difensore classe 2001, nell’ultima stagione prima al Città di Castello e poi alla Castiglionese, sarebbe finito nel mirino di alcuni club campani di Eccellenza: Gladiator, Puteolana, Battipagliese e Costa d’Amalfi, tutte alla ricerca di rinforzi per il pacchetto arretrato.

Arriva un portiere under a Viciomaggio. Si tratta del classe 2006 Filippo Regini, proveniente dall’Juniores Elite dell’Arezzo Football Academy. La Castelnuovese è letteralmente scatenata sul mercato. Gli amaranto hanno ufficializzato l’arrivo del centrocampista classe 1993 Altin Kuqi che nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Ambra e con un passato nella Terranuovese, Rignanese e Atletico Levane Leona. In porta c’è il classe 2003 Geronimo Baroni, nell’ultima stagione alla Lorese. Ufficiale in casa Marciano Cesa Valdichiana l’arrivo del centrocampista Francesco Fedeli (2000) nelle ultime stagioni impegnato con la maglia dell’Arezzo Football Academy e del San Marco. La Faellese invece raggiunge l’intesa con il suo calciatore più rappresentativo.

La società ha ufficializzato la conferma dell’esperto attaccante classe 1978 Federico Cuccoli per la prossima stagione. La neopromossa Sangiustinese ufficializza l’arrivo dell’attaccante classe 1997 Darkos Babacar, nell’ultima stagione alla Fulgor Castelfranco. In casa Olmoponte Santa firmino fumata bianca per quanto riguarda la conferma di Liam mori, reduce da una stagione segnata da alcuni guai fisici.

Matteo Marzotti