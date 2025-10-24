Il mercato dei dilettanti: le nuove trattative. È già finita tra Baldaccio Bruni e bomber Valori. Intanto il Rassina annuncia l’ingaggio di Certini

AREZZOLa Baldaccio Bruni e Riccardo Valori si separano. L’annuncio arriva direttamente dai canali social della formazione della Valtiberina che ha comunicato l’interruzione consensuale del rapporto con l’attaccante, arrivato dal Sansepolcro, che lascia quindi dopo pochi mesi la maglia biancoverde. "A Riccardo va il nostro ringraziamento per la professionalità dimostrata e il nostro in bocca al lupo per gli impegni calcistici futuri" scrive la Baldaccio Bruni nella nota che annuncia la separazione. Nella giornata di ieri è arrivata intanto l’ufficialità del nuovo allenatore del Rassina. I casentinesi dopo aver salutato e ringraziato Carlo Squillantini hanno affidato la guida tecnica della prima squadra a Marcello Certini, lo scorso anno vincitore del campionato a Stia. Per il tecnico si tratta di un ritorno sulla panchina biancoverde e domenica debutterà in casa della Sangiustinese che ha un punto in più del Rassina e staziona a metà classifica. Subito uno scontro diretto quindi per provare a risalire.

In Prima categoria c’è il giallo Coppa Italia. Pianella-Tegoleto è stata sospesa definitivamente al ‘32 del primo tempo a causa di un guasto della corrente elettrica. I padroni di casa erano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Gennari e Neri. Adesso la palla passa al Giudice Sportivo che dovrà decidere il cosa fare: ripresa dal 32’ del primo tempo o vittoria a tavolino.

Matteo Marzotti