Il mercato dei dilettanti: l’ormai ex portiere del Sansepolcro piace a numerosi club. Bindi nuovo collaboratore tecnico all’Alberoro. Lombardi torna al Foiano, asta per Vaccarecci

AREZZOIl Foiano riporta in amaranto il centrocampista classe 1998 Francesco Lombardi, nell’ultima stagione al Cortona Camucia dove ha realizzato ben 8 reti. Matteo Vaccarecci (nella foto) si candida a oggetto pregiato del mercato estivo. Il portiere è infatti in uscita dal Sansepolcro e il suo nome, la sua esperienza e le qualità tecniche, potrebbero far gola a tante formazioni. Intanto con un post sui propri canali social l’Alberoro ha salutato Matteo Bindi, che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Uno dei calciatori più rappresentativi dei rossoblù nelle ultime stagioni ha deciso di interrompere qui la propria avventura come calciatore ma non lascerà la formazione della Valdichiana. Già, perchè proprio l’Alberoro ha ufficializzato Matteo Bindi come nuovo collaboratore del tecnico Riccardo Franchi. Il Tegoleto ha un nuovo direttore generale. L’organigramma della società biancorossa, che annoverava già Chianucci nelle vesti di direttore sportivo e collaboratore della prima squadra, e Marco Bernacchia come allenatore della prima squadra nonchè direttore tecnico, adesso ha registrato l’arrivo di Luca Bonci, reduce dall’esperienza con l’Arezzo Football Academy con cui ha ottenuto tre salvezze consecutivi in Prima categoria e un titolo con la Juniores Regionale. Bonci si occuperà a 360 gradi della società biancorossa: dalla prima squadra fino alle categorie giovanili. Lo Spoiano ha confermato le indiscrezioni delle ultime ore annunciando Daniele Renzi, pronto a vestire la maglia gialloblù agli ordini del tecnico Andrea Bernardini. Nuova avventura per il centrocampista classe 2006 Pietro Valentini che passa dalla iuniores nazionale dell’Aquila Montevarchi all’Atletico Levane Leona. Il portiere classe 2003 Edoardo Goretti, nell’ultima stagione al Poppi, passa al Pratovecchio mentre la Castelnuovese chiude con il 2002 Zouhair Gariate, nelle ultime stagioni all’Atletico Levane Leona.Matteo Marzotti