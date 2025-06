Il mercato dei dilettanti. Timperanza va alla Sansovino. Bel tris per la Castiglionese

AREZZOUn autentico colpo da novanta per il ruolo di portiere quello della Sansovino che ha presentato Francesco Timperanza con la nuova divisa arancioblù. Il patron Iacomoni è infatti subito corso ai ripari dopo l’infortunio di cui è stato vittima Florindi. L’estremo difensore, arrivato la scorsa estate alla Sansovino, dovrà restare ai box per quasi l’intera stagione a causa di un problema al ginocchio. Da qui la scelta di puntare sul classe 2001 che arriva dopo la salvezza in serie D con il Terranuova Traiana. Restando in Eccellenza la Castiglionese ha ufficializzato la conferma in prima squadra per Andrea Banelli e Giulio Tavanti, entrambi classe 2007. Confermato in maglia viola anche Tommaso Minocci, pedina fondamentale per il centrocampo di mister Zacchei. Nel frattempo Samuele Fani è un nuovo giocatore dello Spoiano. Il terzino classe 2002 ex Capolona Quarata sarà a disposizione di mister Bernardini per il prossimo campionato di Seconda categoria. Dopo la retrocessione ai playout contro il Pestello il San Marco punterà ancora su Simone Marraghini, in attesa di conoscere il suo destino. È sempre aperta infatti la finestra del ripescaggio. La Castelnuovese ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Simone Sereni, la scorsa stagione all’Atletico Levane.

Matteo Marzotti