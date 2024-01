Il mercato del Grifone. Ecco Porcu e Nocciolini

Il direttore generale Filippo Vetrini è stato di parola. Aveva parlato del possibile arrivo, nella finestra invernale di calcio-mercato, di una "quota" come esterno di centrocampo, e di un attaccante, qualora avvese trovato "prospetti funzionali" senza fare salti nel buio. E così è stato. Si tratta del giovane centrocampista Diego Porcu (nella foto) e dell’esperto attaccante Manuel Nocciolini.

Diego Porcu, che ieri si è allenato con i nuovi compagni di squadra al "Palazzoli", arriva dalla Primavera della Sampdoria dove si è messo in evidenza per le sue caratteristiche di cursore. Per l’attaccante Manuel Nocciolini, invece, si tratta di un ritorno in Maremma. Il giocatore, originario di Piombino, classe ’89, ha indossato la casacca biancorossa nella stagione ‘21-’22. Arriva dal Giugliano società campana militante nel girone C della serie C. L’attaccante, però, provenendo dal settore professionistico, non può giocare fino al 28 di questo mese. Domenica il Grosseto (34 punti), dopo il pareggio casalingo con il Livorno, è atteso da una trasferta assai impegnativa. I biancorossi, infatti, dovranno recarsi in casa del Seravezza Pozzi, seconda forza del girone con 38 punti, che arriva dalla sconfitta con il San Donato Tavarnelle. Uno scontro di alta classifica dal quale I biancorossi devono tornare a casa con un risultato positivo per rimanere tra le protagoniste del girone.