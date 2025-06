Il mercato della Pistoiese sta per decollare. Confermato Accardi, adesso Rossi e Biagi

Stanno iniziando a delinearsi in modo sempre più nitido le strategie di mercato della Pistoiese, che formalizzato, con la sottoscrizione di un accordo preliminare, l’acquisto di Alberto Boschetti, sta lavorando su altri profili esperti per rafforzare ulteriormente un organico che ripartirà da una base già piuttosto solida. Su questo fronte, nella mattinata di ieri è stato definita anche la permanenza del difensore Andrea Accardi, che diventa il quinto confermato dopo Maldonado, Simeri, Bertolo e Pinzauti. Il prossimo a essere annunciato dovrebbe essere Kharmoud, mentre, come accennato nei giorni scorsi, non faranno parte del nuovo progetto tecnico Polvani e Sparacello. Per quanto riguarda il mercato in entrata, i reparti maggiormente attenzionati sono il centrocampo (dove sono da inserire almeno due pedine di spessore) e l’attacco. In quest’ottica il direttore sportivo Massimo Taibi avrebbe individuato in Massimiliano Rossi e Simone Biagi due giocatori che potrebbero inserirsi perfettamente nello scacchiere tattico della Pistoiese 2025/26.

Il primo, classe 1997, è attualmente in forza al Forlì con cui ha vinto il campionato di Serie D collezionando 27 presenze condite da tre reti e un assist. Il salto di categoria potrebbe però portare i galletti a non confermare il giocatore e in tal caso gli arancioni sarebbero pronti per farsi avanti e formulare un’offerta. L’altro nome è quello di Simone Biagi, anch’egli classe 1997, che nella scorsa stagione ha militato nelle file del Ravenna, rivestendo un ruolo fondamentale come regista davanti alla difesa della compagine giallorossa. Anche il suo è un profilo di assoluto valore per la Serie D che, proprio alla luce del mancato ripescaggio tra i professionisti dei romagnoli, potrebbe decidere di cambiare aria in estate. Entrambi sono calciatori che potrebbero un mix di esperienza, qualità e quantità estremamente utile alla Pistoiese, soprattutto in un’annata in cui le pressioni saranno inevitabilmente forti.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, il nome del momento è quello di Fabio Alagna, classe 2000, che nell’ultima stagione ha siglato dodici reti con la maglia della Vibonese nel Girone I di Serie D. Si tratta di una punta centrale alta 190 centimetri e molto forte fisicamente, abile non solo in fase realizzativa ma anche a giocare spalla alla porta per aiutare ad alzare il baricentro della squadra. La Pistoiese ha contattato l’attaccante nei giorni scorsi e spera di riuscire a strappare l’accordo che aumenterebbe ulteriormente il peso offensivo del collettivo.

