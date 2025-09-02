Il mercato. Fiumanò, Ferro e Chiarella in giallorosso

MACERATA"Una partita condizionata dal rigore e dalla successiva espulsione a cui è seguito uno sbandamento". In poche parole Michele Fucili, a lungo allenatore della Forsempronese, analizza la sconfitta della Maceratese a casa dell’Atletico Ascoli che dal 13’ della ripresa rimane in dieci per l’espulsione di Ciattaglia il cui fallo è punito dal rigore poi trasformato da Sbrissa. Poi l’Atletico Ascoli segna altri due gol con Muro (15’ st) e Belloni (19’ st) chiudendo in definitiva la pratica. Poi i locali hanno segnato altre due reti con Di Dio (29’ e 30’ st), la Maceratese ha accorciato con Osorio (38’ st). "L’Atletico – aggiunge Fucili – si è dimostrata una squadra completa in tutti i reparti, quadrata, che ha aggiunto elementi importanti a un’ottima rosa per cui è tra le favorite per stare nei piani alti". E la Maceratese? "È stata in gara fino a quell’episodio in una partita equilibrata. I biancorossi hanno una loro identità, nel momento di difficoltà non sono riusciti ad arginare gli avversari. Resta però una Maceratese tecnica che dovrà abituarsi alla nuovo categoria avendo in organico i valori per raggiungere l’obiettivo". In un certo senso il match ha mostrato alla squadra di Possanzini la nuova categoria. "In D – spiega il tecnico – si rischia di essere puniti quando si commettono certi errori. Serve tempo per rimanere concentrati su quanto si propone e in fase difensiva a concedere di meno considerando che tutte le squadre sono ben attrezzate davanti. Occorre trovare il giusto equilibrio perché non sempre capita, come in Eccellenza, che sia possibile rimediare". Il forsempronese Fucili ha fatto parecchi chilometri per raggiungere Ascoli e vedere la gara. "È normale macinare tanta strada per valutare il campionato. Non c’è un motivo particolare per cui sia andato ad Ascoli, poi ero ospite a Tvrs ed ero di strada". Il tecnico si sofferma su Osorio. "Mi è andato nell’occhio, ha segnato un bel gol. Si tratta di un giocatore che non conoscevo, ha qualità tecniche e atletiche, è stata una spina nel fianco della difesa". Ora occorre mantenere una via di mezzo dopo la vittoria a Recanati e la sconfitta ad Ascoli. "È ancora difficile capire i veri valori, ritengo che siano necessarie 5-6 gare. Ora bisogna essere bravi a resettare e a ripartire sapendo che occorre trovare il giusto equilibrio". Anche perché domenica è campionato e a Macerata sarà di scena la Vigor. "I vigorini – anticipa Fucili – sono una squadra adatta alla categoria, hanno aggiunto qualche buon giocatore come Pandolfi e Urso. Si tratta di un bel banco di prova per entrambe".