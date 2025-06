Il mercato. Follonica Gavorrano. In porta c’è Pacini, ex Poggibonsi

Da Siena e Poggibonsi, alla Maremma: il Follonica Gavorrano, neo retrocesso, ma pronto a un eventuale ripescaggio, ha annunciato nelle scorse ore l’ingaggio di Francesco Pacini, portiere dei leoni giallorossi negli ultimi cinque anni: per l’estremo difensore un totale di 169 presenze e la fascia di capitano. Un trasferimento facilitato dalla presenza di Jacopo Galbiati, nuovo diesse del FolGav e dal tecnico Ciccio Baiano, alla guida del Poggibonsi dopo l’esonero di Calderini. "Con il direttore abbiamo giocato insieme tanti anni e abbiamo anche vinto un campionato – ha detto Pacini –, è normale che la scelta abbia influito, così come quella di ritrovare mister Baiano. L’ho anche ringraziato, perché ci ha dato tanto arrivando in una situazione critica. Follonica Gavorrano è una di quelle piazze che, se ti chiamano, vai a prescindere dalla categoria".

Il primo ingaggio del club è stato però quello del capitano della Robur, Tommaso Bianchi, tornato a ‘casa’ (il centrocampista è originario di Follonica) dopo una carriera vissuta in giro per l’Italia e anche oltre confine. Acquisti di assoluto livello per la categoria che lasciano trasparire la volontà del Follonica Gavorrano, di tentare il tutto e per tutto per farsi trovare ai nastri di partenza della prossima Serie D.