Il mercato già scalda i motori. Si separano Tolentino e Petrucci

Andrea Petrucci ed Emiliano Storani lasciano il Tolentino. Per il primo si sono fatte avanti l’Azzurra Colli, sarebbe un ritorno, e la Santegidiese; per il secondo potrebbe esserci una possibilità all’Urbis Salvia qualora dovesse andarci l’allenatore Roberto Buratti. Il Matelica è alla ricerca di un centrocampista e il nome sul taccuino dei dirigenti è quello di Amedeo Massei, qualora ovviamente il giocatore decidesse di lasciare la Maceratese per una piazza dove possa avere più spazio. Il centrocampista Lorenzo Perfetti interessa a Settempeda e Camerino nel caso in cui dovesse interrompersi il rapporto con l’Aurora Treia. A proposito, questa società ha comunicato che la panchina della prima squadra resta affidata a Stefano Compagnoni. La Sangiustese sta cercando un difensore centrale.

La Jesina è alla finestra per un attaccante, piace Giordano Bardeggia del Montegiorgio. Il Trodica, capolista in Promozione, non vuole lasciare nulla di intentato e sta chiedendo informazioni per un attaccante e un esterno offensivo. L’Esanatoglia ha ufficializzato l’attaccante Thomas Albanese dalla Folgore Castelraimondo. Il Cska Amatori Corridonia ha esonerato l’allenatore Fabio Fede.