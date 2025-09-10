Il mercato. Il caso Mastalli è ancora tutto da risolvere. Lui sogna la serie C, ma senza sbocchi
Con il nuovo campionato che ha già mosso il primo passo, il mercato del Siena può ormai dirsi chiuso, dopo l’arrivo alla corte di mister Bellazzini di Marco Bellavigna e Mirco Lipari. Se è vero che in Serie D la finestra non chiude mai, la Robur, almeno fino a gennaio, dovrebbe rimanere com’è strutturata oggi. L’unico nodo da sciogliere è semmai la permanenza in bianconero di Alessandro Mastalli (foto). Il centrocampista, con l’arrivo del tecnico pisano, è rimasto fuori dal progetto, tanto che nei primi giorni di ritiro ha lavorato a margine, rispetto ai compagni.
Deciso a tornare in Serie C, ma senza sbocchi, Mastalli è quindi rimasto in bianconero. Le cose, per il giocatore, sono un po’ cambiate: per quanto difficilmente possa riuscire a ritagliarsi un po’ di spazio all’interno dello scacchiere, adesso lavora regolarmente in gruppo e, nel giorno della presentazione, ha anche ricevuto la maglia numero 23. Lui, Cavallari e Giannetti sono gli unici superstiti della scorsa stagione: se al difensore è stato rinnovato il contratto con convinzione, l’attaccante in un primo momento sembrava non rientrare nei piani del nuovo Siena. Modello di professionalità e attaccamento, è invece rimasto e adesso, a maggior ragione dopo la rescissione lampo di Boccardi e l’infortunio di Menghi, è una preziosa freccia in più all’arco di mister Bellazzini.
