Il mercato. Le uniche certezze per ora sono Ciofi e il rinnovo di Cavallari

Di nomi Bellazzini e Guerri sono stati attenti a non farne, ma di accostamenti al Siena ce ne sono diversi. Partendo dall’attacco, quasi sfumata la pista Regoli (giudicato troppo ‘anziano’ essendo un classe 1992 e vicino al Grosseto del suo mentore Indiani), il nome più caldo è quello del pisano classe 2002 Matteo Panattoni reduce da 17 reti in 34 partite con la maglia dell’Orvietana, giunta a sorpresa al quinto posto e poi in finale playoff nel girone della Robur. Il centravanti fa gola però anche in serie C col Livorno dell’ex allenatore della Pianese Formisano che nelle ultime ore avrebbe compiuto una forte accelerata.

Impossibile arrivare a Gori che dopo i 27 gol col Ghiviborgo (sembra vicino al Frosinone che poi potrebbe girarlo in C in prestito) mentre forse più percorribile è la pista Nottoli, altro elemento che Bellazzini conosce benissimo. Ledonne, cercato dal Siena qualche settimana fa, dovrebbe invece optare per restare in C dopo le difficoltà emerse lo scorso anno diviso tra Juve Next Gen e Giana Erminio. Da capire se quello per il senese Jacopo Cecconi, reduce da un eccellente biennio al Poggibonsi e che Guerri conosce bene per il comune passato al Badesse, possa sfociare in qualcosa di concreto considerando anche la grande duttilità del jolly difensivo classe 2000. Infine le due certezze del momento, ovvero il rinnovo di Cavallari (foto) e la firma dell’esterno ex Montevarchi Ciofi. Su Boccardi invece le parole di Guerri non sembrano presagire un accordo a breve.