Il mercato. Recanatese, preso il giovane Ghio. Più difficile arrivare a Rovaglia

È ufficiale: Umberto Ghio (foto) è il nuovo difensore centrale della Recanatese. Festeggerà vent’anni il prossimo 5 settembre e arriva in prestito dalla Virtus Entella. Con il club ligure, neopromosso in B, ha fatto un po’ di panchina e tanta tribuna prima di approdare, nel gennaio scorso, alla Lavagnese, in quarta serie (la compagine della sua città) dove ha totalizzato 3 presenze, nel contesto di una squadra che comunque è riuscita ad agganciare i playoff con il quinto posto finale.

Nel marzo del 2024, con il club di Chiavari, si è tolto anche la soddisfazione di esordire tra i professionisti (32 minuti contro il Cesena) ma si tratta di un giovane, alle prime esperienze con il calcio dei "grandi" e quindi tutto da vedere e da verificare. Per lui, comunque, si tratta di una chance importante e che vorrà giocarsi…nel migliore dei modi. Una pedina che sostanzialmente, nelle intenzioni della società giallorossa, va intanto a coprire il buco lasciato dallo sfortunato Diego Beruschi che si è infortunato nel corso della preparazione e, salvo sorprese, dovrà star fuori almeno per tre mesi.

Il ragazzo, giunto dalla Primavera dell’Avellino e cresciuto nel vivaio del Bologna, accusa problemi ai legamenti del ginocchio: non si sottoporrà ad intervento chirurgico, da quanto si è appreso ma di sicuro non ci si potrà contare per un periodo piuttosto prolungato ed anche i muri sanno che l’organico della Recanatese, numericamente, è scarno, ad essere teneri.

Molto problematica invece, ad essere ottimisti, la trattativa per giungere a Pietro Rovaglia con il quale Cianni ha iniziato da tempo il corteggiamento. La punta centrale, classe 2001 e già transitato a Fermo quattro anni fa, aspetta (ed è in buona e nutritissima compagnia) una chiamata dalla Serie C dove peraltro ha indossato numerosissime casacche (tra cui quelle della Pistoiese, Ternana, Casertana e Montevarchi) e nella scorsa stagione è sceso in campo 29 volte con la maglia del Gubbio. Ha fatto però intendere che, se proprio sarà costretto a scendere di categoria, preferirebbe farlo non allontanandosi dalla sua residenza che per la cronaca è a Verona e dunque non proprio ad tiro di schioppo da Recanati. Il direttore tecnico Cianni ha ottime doti dialettiche e persuasive ma la matassa appare molto intricata. E non è la sola…