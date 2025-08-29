Il mercato. Savini: "Alla Recanatese servono almeno tre rinforzi»

Ampio giro d’orizzonte con Mirko Savini, incentrando l’attenzione su temi tecnici ed in attesa delle novità di mercato che non potranno non esserci ed anche a breve termine.

Savini, su cosa sta lavorando in questi giorni dopo la scoppola in Coppa Italia? "Sull’analisi di quanto successo ed in particolare sulla fase di non possesso, dove non siamo riusciti a fare quanto provato. Si è appurato insieme, spulciando i dati, che abbiamo avuto il 49% di possesso palla, effettuando 11 tiri contro i 13 della Maceratese ed addirittura recuperando più palloni rispetto agli avversari. Sono numeri che non determinano il risultato, e lo sappiamo bene, però non tutto è stato da buttare. Abbiamo interpretato male la seconda fase, con la palla in movimento e ci siamo allungati troppo in certe circostanze, in più essere andati subito sotto 0-2 al 12’ non ci ha agevolato. In sintesi è stata una partita che deve servirci per il futuro, anche parecchio".

Fisicamente non siete sembrati in ritardo, tutt’altro. "Per essere coerenti con la realtà abbiamo corso molto, ma forse non nel modo più efficace".

A livello morale, specie in un gruppo essenzialmente giovane ci possono essere degli strascichi dopo un derby che tornava dopo un decennio e nella prima, attesissima, gara ufficiale davanti al proprio pubblico? "I ragazzi possono reagire in diversi modi: sono certo che, magari non del tutto volontariamente, assimileranno nella maniera giusta quanto avvenuto per ripartire con nuovo slancio. Vedo, ogni giorno, che ci alleniamo bene ed io sono un allenatore che pretende anche parecchio. Adesso ci concentreremo di più sulla brillantezza e sui cambi di direzione, proprio con lo scopo di essere maggiormente reattivi".

Il nodo però è sempre quello: se n’è andato Marrale, non è ancora arrivato nessuno. Preoccupato o fiducioso? "Mi confronto con Cianni tutti i giorni e lui mi trasmette serenità. Sappiamo entrambi cosa serve: almeno tre rinforzi di qualità ma anche altri innesti per avere ricambi in ogni ruolo. Si alza il livello della competizione e mi devo preoccupare di aumentare il ritmo degli allenamenti. Titolari e rincalzi? Premio la meritocrazia, senza pregiudizi e preclusioni. Il compito è difficile, lo sapevamo anche a luglio ma l’obiettivo è farci trovare pronti per il 7 settembre e sarà così".

Intanto due ragazzi della prima squadra, Giorgio Bruzzechesse e Davide Mordini ricopriranno anche il ruolo di preparatori atletici rispettivamente nell’Under 16 e nell’Under 15. Hanno le competenze per farlo: il primo è studente del secondo anno in scienze motorie mentre l’esperto laterale sinistro è prossimo alla laurea.