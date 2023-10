Il Mesola tenta la fuga

Seconda difesa consecutiva del primato in classifica per il Mesola. In riva al Po (ore 14.30) arriva lo scorbutico Sparta, romagnola di Castelbolognese, formazione solida, che si difende bene e poi riparte inserendosi negli spazi. "E’ una squadra spigolosa, di temperamento – afferma Tommaso Pittalluga, capitano e regista della formazione castellana – Il bilancio dell’anno scorso è positivo, ma da allora la squadra è cambiata. Ad ogni modo, non ci faremo certo intimorire dallo Sparta; l’obiettivo è vincere per mantenere la testa della classifica in solitudine". Un solo assente, il trequartista Cantelli. L’altra squadra del Delta del Po ferrarese, la Comacchiese, sarà a Ponte Ronca contro la matricola Felsina. I lagunari ci arrivano con il viatico di due vittorie consecutive e la voglia matta di concedere il tris. "A piccoli passi ci stiamo assestando – racconta l’artefice della rinascita dei rossoblù, Mauro Bresciani – Non facciamoci ingannare dal fatto che il Felsina è una neo promossa, è una buona squadra, con elementi validi e i nostri stessi punti". Nella Comacchiese mancheranno lo squalificato Negri e il lungodegente Marcolini, che starà fuori per altre tre settimane, possibile lo spostamento in avanti di Marongiu (nella foto). "Lo stiamo utilizzando da play, ma è un giocatore polivalente. Se l’evoluzione della partita lo permetterà, non è escluso possa giocare ancora in attacco". La matricola terribile Consandolo, dopo quattro vittorie consecutive, sarà a Pianoro, contro l’Atletico Castenaso. Mister Dirani può sorridere, torna a disposizione il centravanti Colino, potrà ricomporre la coppia del gol con Badjie, 10 gol in due. "L’Atletico l’abbiamo visionato domenica – dice il presidente Luigi Maggi – ci è sembrata una squadra alla portata, ma come neo promossa non siamo nella condizione di sottovalutare nessuno. Finora abbiamo avuto un rendimento al di sopra delle aspettative, ma ci sono ancora 26 partite da disputare per raggiungere il nostro vero obiettivo: la salvezza il prima possibile". L’ultima vittima del Consandolo è stata la Portuense, sconfitta che ha spinto la dirigenza a interrompere gli indugi e cambiare guida tecnica: Baiesi è tornato nei ranghi, al debutto Mariani, l’allenatore che l’anno scorso ha raggiunto la storica promozione con il Reno Sant’Alberto. La Portuense sarà Osteria, una delle piazze dove Mariani ha lavorato. Contro la seconda forza del campionato tornano a disposizione capitan Formigoni e il regista Grazia. Scontro salvezza in piena regola per il Casumaro, in campo a Mordano contro il Placci Bubano per interrompere la serie negativa.

Franco Vanini