Il Mesola torna a respirare. Un pari casalingo per uscire dal tunnel

CASTENASO

: Calderoni, Lucci, Biolcati (53’ Crosara), Telloli (62’ Cantelli), Hoxha, Guariento, Cavallari E., Spanò (86’ Alessio), Rivas (70’ Davo), Neffati, Rako. All. Cavallari

CASTENASO: Treggia, Melli (92’ Di Novella), Migliozzi, Canova, Alberti, Battaglia, Colli (77’ Hassler), Barbieri, Sansonetti, Xhuveli (66’ Mura), Mantovani. All. Rizzo.

Arbitro: Domeniconi (Faenza). Assistenti: Saccone e Lombardi (Forlì).

Note: ammoniti Rivas, Treggia, Colli, Hassler.

Col pareggio casalingo a reti inviolate, contro un avversario d’alta classifica come il Castenaso, il Mesola torna a respirare e guadagna un prezioso punto, dopo quattro sconfitte consecutive.

Una formazione, quella messa in campo da mister Cavallari, molto più determinata e accorta nella fase difensiva, proponendo una squadra rinnovata dal punto di vista dell’impegno rispetto ad altre prestazioni.

Più predominio territoriale per gli ospiti ma una barriera insormontabile per i padroni di casa. I tifosi lamentano l’interpretazione del direttore di gara che ha estratto, solo il giallo, dopo una decina di minuti dall’inizio contro il portiere Treggia, che aveva toccato la palla con una mano fuori dall’area.

Castenaso pericoloso, ma i padroni di casa non sono da meno ed alla fine, nonostante le tante occasioni per parte, la divisione della posta è il risultato più giusto. Al 12’ prima Neffati calcia alto e poi é Spanó a calciare un bel diagonale respinto da Treggia.

Alla mezz’ora ci prova Sansonetti prima con una rovesciata e poi con un colpo di testa sul quale Calderoni mostra la propria bravura.

La ripresa si apre sempre con lo stesso copione, con un Mesola sempre reattivo e capace di impensierire gli avversari, che ad inizio ripresa ci provano con Xhuveli e da Canova direttamente dall’angolo.

I padroni di casa ci provano con Lucci di testa fino ad arrivare agli ultimi minuti, dove entrambe là formazioni sembrano voler conquistare l’intera posta. All’80’ Davo calcia molto ben dal limite, ma la palla non trova lo specchio della porta.

In zona Cesarini è Barbieri a cercare il tiro risolutivo, alto anche lui, ma in pieno recupero è Neffati che scaglia un tiro fortissimo nello specchio della porta, ma l’estremo difensore ospite lo para. Mesola che sembra aver trovato la strada giusta per ripartire.

cla. casta.