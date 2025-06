Il messaggio di Masini. "Non volevo finisse così. Ci sono addii che fanno male»

Giocando nella Robur, Bernardo Masini ha realizzato un sogno. Ha tagliato un traguardo inseguito da sempre. E’ riuscito ad aprire quel cassetto due estati fa, quando la squadra è dovuta ripartire dall’Eccellenza. E’ rimasto, per dare il proprio contributo alla causa anche la passata stagione, terminata amaramente, senza l’approdo ai play off, dopo tante cadute e poche soddisfazioni.

Nell’ottica di ringiovanire la rosa, la società ha deciso di non rinnovargli il contratto. Il ‘Flaco’ ha affidato ai propri profili social le sue emozioni, dopo la separazione. "Ci sono maglie che non si tolgono mai davvero – ha scritto in un post corredato da una foto in cui indossa la fascia da capitano –. Lo avevo solo immaginato tante volte. Due stagioni in cui sono stato travolto. Ho provato a godermi tutto, a dare senza pretendere, come nelle migliori storie d’amore. Ho rispettato ogni singolo giorno in cui ho indossato il bianconero, senza mai darlo per scontato. Ogni emozione è stata amplificata. L’unico rimpianto sarebbe stato non vivere questo capitolo. Ho costruito legami veri, sinceri, con persone con grande spessore umano. Non volevo che finisse così… Ci sono saluti che fanno più male. Ma anche storie che sono più belle da raccontare… Si riparte. 28".