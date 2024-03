Il Mezzano insegue la vetta

Sei partite in programma nel sabato di Terza Categoria. Nel girone A, trasferta impegnativa per la capolista Punta Marina al "Comunale" di Camerlona contro una formazione che vuol mantenere la zona playoff. Domani, invece, il Mezzano che insegue a 4 punti il Punta Marina, ha un impegno sulla carta meno gravoso in casa contro le Saline Romagna, terz’ultime con 16 punti. Sempre oggi, disfida per una posizione migliore nella post season al "Licheni" di Santo Stefano dove l’Atlas, sesto, ospita la terza forza del campionato, la Compagnia dell’Albero. Completano le gare di oggi la sfida di Borgo Sisa, tra il Carpinello e l’Endas Monti, nonché Junior Cervia contro Porto Corsini, con questi ultimi obbligati a vincere per sperare nei playoff. Nel girone B la Pro Loco Reda, vincendo oggi sul difficile campo del Giovecca, potrebbe affiancare al primo posto il Brisighella, impegnato domani (alle 18,30) in casa del Biancanigo. Nel lottatissimo girone B, grande attesa domani per Vatra-Prada, con quest’ultima seconda a 1 punto dalla vetta ma si trova sulla sua strada il capocannoniere del girone, Lamkja, già in gol 16 volte. Lo Sporting Lugo, al momento terzo a due punti, sarà ospite a Villanova di Bagnacavallo, dei locali in lizza, invece, per non perdere il treno dei playoff. Terza Categoria (21ª giornata, ore 14,30). Girone A: Atlas-C. dell’Albero, Carpinello-Monti, J. Cervia-P. Corsini, Pol. Camerlona-P. Marina. Domani: Bisanzio-Coyotes, Mezzano-S. Romagna (ore 15). Riposa: E. Mattei. Classifica: P. Marina 44; Mezzano 40; C. Albero 32; Carpinello, Coyotes 31; Atlas 27; Camerlona, J. Cervia 25; P. Corsini 19; S. Romagna Mattei 16; Bisanzio 15; Monti 9. Girone B: Giovecca-P. L. Reda, Marradese-Lectron (ore 15,30). Domani: Biancanigo-Brisighella (ore 18,30), Ulisse&Penelope-Lugo, Vatra-Prada, Villanova-Sp. Lugo. Riposa: M. Bubano. Classifica: Brisighella 40; Prada 39; Sp. Lugo 38; P. L. Reda 37; Lugo 27; Biancanigo 25; Giovecca 24; Villanova 22; Vatra 21; M. Bubano 18; Ulisse&Penelope, Marradese 17; Lectron 11.

u.b.