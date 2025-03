Il Mezzolara non intende mollare la vetta

Dodicesima giornata di ritorno oggi, alle 14,30, per il campionato di Eccellenza. Partendo dal girone B, tutti gli occhi sono puntati sull’avvincente lotta a due in vetta alla classifica tra il Mezzolara, primo a quota 55 punti, ed il Tropical Coriano, secondo a una sola lunghezza dai biancazzurri.

Oggi pomeriggio, il team budriese guidato da Nicola Galletti ospiterà tra le mura amiche il Massa Lombarda mentre la principale antagonista romagnola farà visita all’Osteria Grande in piena bagarre per non retrocedere.

Chissà che il team allenato da Vito Melotti, alla prima storica stagione in Eccellenza, non possa riuscire a centrare un risultato positivo sia per sé stesso in chiave salvezza che, involontariamente, per il Mezzolara.

Restando nei piani altissimi della classifica, il Castenaso ha una gran voglia di riscatto dopo l’immeritata sconfitta di misura rimediata domenica scorsa proprio sul campo del Tropical.

I granata di Fabio Rizzo, terzi a parimerito col Pietracuta e a sette lunghezze dalla vetta, cercheranno di rialzarsi nel match casalingo contro il Russi, portando a casa un risultato positivo.

Il Medicina Fossatone di Franco Farneti, che sogna l’aggancio alla zona playoff, cercherà di espugnare il campo del Faenza mentre l’ormai retrocesso Granamica di Riccardo Regno sarà di scena in casa del Reno.

Per quanto riguarda invece il girone A, lo Zola Predosa di Nicola Zecchi, quinto a quota 50 punti, ospiterà il Borgo San Donnino al ‘Filippetti’ di Riale.