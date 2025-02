Il Mezzolara vince il derby e sogna

Gol e spettacolo nella nona giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Partendo dal girone B, il Mezzolara di Nicola Galletti (nella foto) si è aggiudicato, con il roboante punteggio di 6-2, l’atteso derby tutto bolognese andato in scena sul campo del fanalino di coda Granamica e, grazie a questo successo ed al concomitante pareggio interno a reti bianche della capolista Tropical Coriano contro i ferraresi del Sant’Agostino, il team budriese si trova ora finalmente in vetta alla classifica, a quota 51 punti, a pari-merito con la stessa compagine romagnola. Alle loro spalle continua a macinare punti il Castenaso che, grazie alla vittoria per 2-1 contro l’Osteria Grande maturata nell’anticipo di sabato pomeriggio, si trova ora in terza posizione ad appena quattro lunghezze di distacco dalla vetta. L’altra bolognese che milita in questo raggruppamento – ovvero il Medicina Fossatone – è riuscita a battere di misura il più quotato Gambettola e, con la salvezza ormai blindata, il sogno è quello di riuscire a inserirsi nella lotta playoff. Si prospetta, dunque, un finale di stagione appassionante, con Mezzolara e Castenaso che, domenica prossima, affronteranno rispettivamente il Pietracuta (in casa) ed il Sant’Agostino (in trasferta).

Per quanto riguarda infine il girone A, l’unica nostra portacolori che vi milita – lo Zola Predosa – è riuscita a strappare un buon pareggio a reti bianche sul campo della pericolante Real Formigine, con la classifica che, attualmente, recita un eccezionale quinto posto a quota 46. Nel prossimo turno, il team zolese ospiterà il fanalino di coda Virtus Castelfranco (ancora fermo a quota zero).

Nicola Baldini