Il Milan Club Faenza celebra la stagione con Roberto Donadoni

Il “Milan Club Faenza Carlo Sangiorgi” chiude l’attività stagionale accogliendo in città Roberto Donadoni, grande campione, protagonista rossonero e non solo. Venerdì 6 giugno (dalle ore 19) al Circolo Tennis Faenza sarà ospite il talentuoso centrocampista, da molti esperti considerato una delle migliori ali nella storia del calcio.

Nato a Cisano Bergamasco il 9 settembre 1963 e cresciuto nel vivaio dell’Atalanta con cui vinse il campionato di serie B, Roberto Donadoni fu il secondo acquisto di Silvio Berlusconi che lo accolse dicendo "Sarà lui ad accendere le luci a San Siro". Una definizione tanto più gradita a Roberto, simpatizzante del Milan fin da bambino e cresciuto nel mito di Gianni Rivera. Con il Milan, Donadoni ha conquistato 18 trofei: tre Coppe Campioni/Champions League, altrettante Supercoppe Europee, due Coppe Intercontinentali, sei Campionati italiani, quattro Supercoppe Italiane.

Ha giocato complessivamente 390 partite ufficiali (23 gol all’attivo) con il Milan, militando nel club rossonero per 12 stagioni, dal 1986-87 al 1995-96 e poi dal 1997-98 al 1998-99, dopo una breve parentesi negli Stati Uniti ai Metrostars di New York. È stato commissario tecnico della Nazionale italiana, conducendo la squadra azzurra agli Europei 2008 dove fu eliminata ai calci di rigore dalla Spagna poi campione. Per iscrizioni all’iniziativa, che comprende una cena, 353/3781751; [email protected]