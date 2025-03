Il Milan Futuro non sfonda. Camarda in... ginocchio

Termina a reti inviolate la sfida tra Milan Futuro e Perugia, con i rossoneri che conquistano un punto prezioso, dando un segnale di compattezza in una stagione complicata. Il primo tempo è un equilibrio costante, con entrambe le squadre capaci di costruire trame interessanti, ma senza trovare il guizzo decisivo. I rossoneri si affidano alla vivacità di Sia e Camarda, che provano a scardinare la retroguardia umbra senza però riuscire mai a impensierire seriamente Gemello. Dall’altra parte, il Perugia si rende pericoloso grazie alle invenzioni di Kanoute, protagonista sulla destra con giocate rapide e fraseggi precisi con i centrocampisti.

Nella ripresa il copione cambia: il Perugia alza i ritmi, sfruttando l’impatto dei nuovi ingressi voluti dal tecnico Cangelosi, subentrato la scorsa settimana a Zauli. Gli umbri sfiorano il vantaggio più volte e la chance più nitida arriva a metà frazione, quando Kanoute si infila nella difesa rossonera, supera Raveyre in uscita, ma trova il salvataggio miracoloso di Camporese sulla linea. Il pomeriggio del Milan si complica ulteriormente con l’infortunio di Camarda, costretto ad abbandonare il campo per un problema al ginocchio sinistro. Oddo prova a cambiare l’inerzia con Omeregbe e Alesi, ma i nuovi ingressi non riescono a dare la spinta offensiva sperata. Alla fine, il risultato non si sblocca: un pari che muove la classifica e lascia aperti i giochi per entrambe le squadre in ottica salvezza e playoff.

MILAN FUTURO-PERUGIA 0-0.