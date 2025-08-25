Il Milan vince il Trofeo Vecchi

È il Milan ad imporsi nella terza edizione del Trofeo Villiam Vecchi, la kermesse organizzata tra Scandiano, Castellarano e Casalgrande per ricordare lo storico giocatore e allenatore dei portieri, scandianese di nascita, che ci ha lasciati nell’agosto del 2022. I rossoneri hanno trionfato nel triangolare conclusivo della manifestazione riservata alla categoria Under 15, il cui epilogo è andato in scena nella mattinata domenicale allo stadio "Torelli": dopo aver battuto di misura il Sassuolo grazie alla rete siglata al 48’ da Tebaldi, l’undici lombardo ha impattato a reti bianche col Modena, che nel match precedente si era inchinato nel derby allo stesso Sassuolo con gol di La Rotella al 45’, superando in extremis i neroverdi in classifica.

Il Milan, dopo aver avuto la meglio nella prima fase su Ravenna e Reggiana, succede così nell’albo d’oro della manifestazione alla Juventus, che quest’anno non ha partecipato dopo essersi aggiudicata le prime 2 edizioni della manifestazione.

I premi individuali. Lo staff organizzatore ha dato il premio di miglior giocatore della manifestazione ad Antonio Manna, difensore della squadra vincitrice; il Sassuolo, invece, può consolarsi del secondo posto di squadra grazie al titolo di miglior portiere, che è andato al guardiano neroverde Marco Verati.

Anche la Reggiana, nonostante le 2 sconfitte in altrettante gare, ha di che sorridere: il suo attaccante Rocco Greco, a segno sia contro il Ravenna che contro il Milan, ha ottenuto il titolo di miglior cannoniere della manifestazione. Anche lo Sporting, unica formazione dilettantistica ai nastri di partenza, porta a casa un trofeo: oltre ai 2 pareggi maturati nel girone contro Sassuolo e Monza, gli scandianesi si sono aggiudicati il premio Fair Play.