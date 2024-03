"Il mio esonero? L’ennesimo danno del diesse"

Nuovo ribaltone a Bagnolo. La società ha esonerato Matteo Brandolini e ha promosso il suo vice Paolo Gandolfi a capo allenatore.

Per il neo trainer un compito impossibile: il primo posto utile per disputare i play-out è distante 12 punti e mancano solo 9 gare alla fine del campionato, con una squadra che su 25 partite ne ha perse ben 21.

Brandolini, cos’è successo?

"Cerco di restare calmo (lungo respiro, ndr). Diciamo che ci può stare se vengono presi in esame solo i risultati: arrivo da sette sconfitte di fila...".

Si sente dalla voce che non è convinto.

"Sono amareggiato perché lascio dei ragazzi eccezionali, un gruppo umanamente forte e coeso".

È singolare: di solito stagioni così negative generano veleno nello spogliatoio.

"Stavolta non è così. Ho un’esperienza ventennale in panchina, ma un gruppo così bello non l’ho mai avuto. Mi sembrava di guidare una squadra prima in classifica tanto c’era armonia".

Però lei è stato esonerato.

"L’ennesimo danno causato dal direttore sportivo. Ma stavolta si è superato".

Il riferimento è a Fabrizio Ganassi.

"Non è all’altezza di gestire una squadra di Eccellenza".

Aveva avuto sentori dell’esonero?

"Da un mese e mezzo. Ganassi mi aveva anche chiesto di dimezzarmi il rimborso. Gli ho detto no. Non per una questione di soldi, ma di lealtà. Gli accordi si rispettano".

Al suo posto Paolo Gandolfi, portato da lei quando a metà novembre ereditò il timone da Simone Siligardi.

"Era stato esonerato dalla Juventus Club, in Prima categoria, e la mia chiamata lo ha rimesso in pista. In situazioni simili se hai gli attributi te ne vai anche tu".

Lui è rimasto.

"Ha fatto un errore. Soprattutto per se stesso. Sappiamo come viene giudicato un allenatore che fa una scelta del genere...".

Una curiosità: ma questa squadra è davvero così debole?

"Dico solo che prima che arrivassi io era nettamente più forte. Basti dire che non c’è un difensore di ruolo. Ganassi li ha venduti tutti".

E il presidente Conti?

"È un bravo imprenditore...".

a.lig.