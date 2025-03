Il mister dei marchigiani

È una Vis Pesaro arrabbiata per le decisioni arbitrali della gara persa con l’Entella quella che arriva stasera a Carpi. Dopo il silenzio stampa indetto dalla società, ieri il tecnico Roberto Stellone ha ripreso a parlare presentando la sfida con i biancorossi, già affrontati per ben 8 volte in carriera sulle panchine di Frosinone, Palermo e Arezzo.

"Il Carpi è una buona squadra – ha spiegato – che palleggia molto bene. È in una posizione di classifica che non gli consente di stare serena, ma facendo risultato pieno potrebbe anche ambire ancora ai playoff vista la classifica molto corta. Loro hanno bisogno di punti, ma anche noi. Il silenzio stampa? È stato scelto dalla società insieme a me a fine gara visto che parlare serve a poco in certe occasioni, abbiamo solo provato a cambiare strategia. Ma la squadra ha fatto un’ottima settimana, così come aveva giocato una grande gara con l’Entella pur in dieci per un tempo. Penso che per tornare a fare punti dobbiamo essere più cinici perché creiamo tanto ma ultimamente stiamo segnando di meno".