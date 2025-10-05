Il mister dell’Ancona dribbla le polemiche sulle contestazioni alla società. "La panchina è lunga: sono tante le opzioni. Guardia alta sul vero valore delle avversarie»

La marcia dell’Ancona verso la vetta della classifica trova oggi l’ostacolo Recanatese, che arriva al Del Conero in un momento di forma tutt’altro che positivo. Questa l’analisi del tecnico Agenore Maurizi (in foto) alla vigilia: "Le aspettative sono molto alte, dopo quattro vittorie di fila ne siamo consapevoli. Ci siamo resi conto che questo è un campionato di altissimo livello, sia per il blasone delle società che per come sono state costruite le squadre, e la Recanatese rientra tra queste: noi abbiamo il dovere di rappresentare un club storico e per questo dovremo impegnarci al massimo, anche se in queste gare ci sono tantissime variabili. Il gruppo è unito, questa è la cosa più importante".

Anche questa volta, il tecnico di Colleferro ha l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda lo schieramento iniziale: "I dubbi di formazione sono più legati all’atteggiamento degli avversari, ma ho la fortuna di avere una vasta gamma di giocatori a disposizione. Alla fine in panchina ci vanno i calciatori e non gli uomini. Chiaro che mi dispiace mandare qualcuno in tribuna, ma io devo fare delle scelte". Gli ospiti arrivano al Del Conero reduci da due sconfitte consecutive, ma Maurizi tiene alta la guardia: "La Recanatese ho avuto modo di studiarla, hanno sempre fatto buone gare nonostante la sconfitta, quindi troveremo un avversario che scenderà in campo col coltello tra i denti, e che vorrà fare bella figura, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi".

Il tecnico torna anche sulle contestazioni della tifoseria, che proseguono a oltranza nei confronti della società: "La mia idea di calcio deve unire e non dividere: l’unione arriva quando qualcuno dà il massimo in campo. Mi dispiace giocare in un clima di contestazione, perché il clima all’interno del gruppo squadra è assolutamente dei migliori. Io non posso che ringraziare la tifoseria, ma la strada è ancora lunga e noi dovremo compattarci. Mi preme anche ringraziare lo staff tecnico, che mi sta dando una grossa mano".

Una vittoria consentirebbe ai dorici di rimanere in scia alle prime della classe, anche se Maurizi crede che i veri valori non siano ancora stati espressi dalle avversarie: "E’ presto ancora per delineare la classifica: vincere aiuta a vincere, il nostro obiettivo è di rimanere più in alto possibile, e su questo sono molto fiducioso". Infine, un commento sul possibile innesto di un nuovo direttore sportivo nei quadri societari: "I miei pensieri sono rivolti esclusivamente al campo, non posso focalizzarmi su altri aspetti, l’importante è che la scelta sia funzionata al progetto societario".

Gianmarco Minossi