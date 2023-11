Il Modena torna al ’Tardini’. La B serve un grande classico

Dall’introduzione del girone unico Parma e Modena al Tardini si sono già affrontate 21 volte (2 in A, 12 in B, 7 in C), con 6 vittorie dei ducali, 12 pareggi e 3 successi dei canarini, l’ultimo un anno fa, 2-1 con reti di Falcinelli e Bonfanti. Nonostante i due club abbiano superato i cent’anni di vita e non tenendo conto del 3-1 per il Parma nel torneo di prima categoria 1920-21, il loro primo confronto in campionato risale alla metà degli anni 50, in Serie B.

In precedenza le due squadre avevano avuto percorsi diversi, il Modena più che altro nella massima serie, il Parma soprattutto in B. Nel 1946-47, per esempio, mentre i canarini si classificavano terzi in A dietro a Torino e Juventus, ma davanti a Milan e Bologna, i ducali occupavano la quattordicesima piazza nel girone B di Serie B dopo aver avuto come rivali anche Suzzara, Forlì, Mestrina e Pro Gorizia. La prima sfida fra le due risale al campionato cadetto 1954-55 e finiva 0-0. Era in programma il 6 marzo ma a causa di un’abbondante nevicata veniva rinviata e disputata il 27 dello stesso mese. Il confronto della stagione successiva vedeva il Modena imporsi 1-0, rete di Gaetano Gaeta già al secondo minuto poi difesa strenuamente fino al novantesimo.

A seguire, ben sei pareggi, sempre in B: 0-0 nel 1956-57, 2-2 nel 1957-58 (gol di Ponzoni e Bolognesi), ancora 2-2 nel 1958-59 (Goldoni su rigore e Barbolini), solito 2-2 nel 1959-60 (Tomeazzi e Bolognesi), 0-0 nel 1961-62 e 1-1 nel 1964-65 (Venturelli). Nel 1978-79 il primo successo del Parma, un fragoroso 5-0 in serie C1 con tripletta di Mario Scarpa, futuro canarino, reti del modenese Fabio Bonci e del non ancora ventenne Carlo Ancelotti. Sempre in C1, altra vittoria del Parma, 1-0 nel 1980-81, poi 1-1 nel 1981-82 (Rabitti), 2-0 per il Modena nel 1982-83 (Messina e Venturi), 0-0 nel 1983-84 e 2-0 per il Parma di Arrigo Sacchi nel 1985-86, quando anche il Modena di Luigi Mascalaito saliva in Serie B. Fra i cadetti, 0-0 nel 1986-87, 2-1 per il Parma nel 1987-88 (Montesano). Poi i due confronti nella massima serie: 1-1 nel 2002-03 (Scoponi) e sconfitta per 3-0 la stagione successiva con la perdita per diversi mesi di Mauro Mayer, infortunatosi in un contrasto con il brasiliano Adriano, quello che lo stesso capitano considera il più forte avversario affrontato in carriera.

Di nuovo 0-0 in B nel 2008-09, 3-2 per il Parma in C nel 2016-17 (Giorico), infine l’affermazione al Tardini del miglior Modena di Attilio Tesser nella passata stagione.