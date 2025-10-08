Il momento difficile. "Alla Recanatese serve qualche certezza»

La sapienza e l’esperienza di Osvaldo Jaconi, decano plurivittorioso degli allenatori, per cercare la via migliore per la Recanatese per uscire da questo micidiale mix di risultati negativi ed infortuni, anche gravi, a raffica. Nel frattempo la classifica narra che ci sono solo due squadre alle spalle dei giallorossi, d’altronde reduci da tre ko consecutivi.

"Il problema più evidente mi sembra sia quello dell’organico. L’allenatore e i dirigenti hanno più volte ribadito la necessità di rafforzare con urgenza la rosa. Ci sono poi molti giovani e soprattutto tanti volti nuovi per cui un po’ di pazienza è necessaria, tanto più in un campionato già difficoltoso di suo. In questo periodo poi è successo di tutto e forse qualche ripercussione a livello morale era inevitabile. La squadra penso che sta pagando anche che non ci sono più alcune colonne che costituivano la spina dorsale del gruppo, penso a Raparo, Ferrante ed Alfieri giusto per fare qualche nome, ed è fatale che poi, se non ci sono validi sostituti, se ne paghino le conseguenze".

Qualche debolezza, unita ad una certa fragilità caratteriale. Eppure il gruppo è sano e si impegna con costanza in settimana: "Rischia però di non bastare. La voce dell’allenatore è importante, anzi fondamentale, ma, specie con tanti ragazzi, è necessario avere dei leader nello spogliatoio che sappiano prendere delle responsabilità e trainare il resto della truppa. Mi rendo conto che non è semplice quando si hanno così pochi over".

Alle viste poi c’è la gara con l’Ostiamare di domenica: peggior avversario non potrebbe esserci viste le sei vittorie in sei gare dei romani: "È la classica partita dove occorre tirar fuori tutto l’orgoglio a disposizione. Occorre essere più forti degli episodi negativi che in una gara possono sempre accadere. Se si subisce un gol dopo cinque minuti non bisogna recriminare su questo, ma sul fatto che si ha quasi tutta una partita davanti. Servirebbe anche un pizzico di buona sorte che mi sembra sinora non si sia ricordata della Recanatese".

Di leader lei ne ha avuti a bizzeffe. Un esempio da ricordare? "Tra i tanti posso spendere una parola per Mimmo Di Carlo. Ero alla guida del Livorno e lui proveniva dal Vicenza vantando oltre 260 presenze, praticamente una certezza. Al presidente Spinelli invocai di confermarlo e mi rispose che non pagava stipendi a pensionati e me ne rammaricai parecchio". Già ma quella squadra aveva Michele Gelsi, il giovanissimo Giorgio Chiellini ed Igor Protti, tanto per gradire…