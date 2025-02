Il momento difficile. L’ex Cottone incoraggia la Civitanovese: "La squadra ha tutto per centrare la salvezza»

Le critiche e le contestazioni dei tifosi, quindi la risposta della società di indire il silenzio stampa e chiudere le porte degli allenamenti "per lavorare in tranquillità". Poi l’appello del patron Mauro Profili: "mi assumo le responsabilità del momento no, ma chiedo all’ambiente rossoblù di restare unito e darci una mano". Le parole del vertice societario trovano una sponda: quella di Roberto Cottone, lo scorso anno vice allenatore della Civitanovese e tecnico della Juniores (ora allena l’Usa Fermo 2021, in Seconda categoria), che lancia un messaggio di coraggio e unità.

"Da ex della Civitanovese – specifica – ho notato un eccesso di critiche nei confronti di squadra e dirigenza. Per carità, sono legittime e alcune magari anche veritiere. Infatti il gran movimento di giocatori può essere stato un errore, tuttavia ho la sensazione che certi polemizzino a prescindere, prima ancora di vedere i nuovi all’opera. Inutili e dannosi anche gli attacchi ai singoli, che siano giocatori, tecnici o dirigenti. Adesso serve il contrario, cioè essere vicini a questi ragazzi. Inoltre vanno messi sul piatto anche i successi raggiunti".

Cottone, che da vice tecnico ha vissuto la vittoria dello scorso anno, rilancia: "Il successo è arrivato anche grazie all’unità e al pubblico, il dodicesimo uomo in campo. Altrettanto si dovrebbe fare oggi, mostrando unità e compattezza dal tifoso al magazziniere passando per squadra, dirigenti e società". Però i rossoblù sono penultimi in classifica e lo spettro della retrocessione aleggia sul Polisportivo. "Credo – conforta il tecnico – che la Civitanovese abbia tutti i presupposti per salvarsi. Il campionato è molto equilibrato: tolte le prime tre o quattro squadre, non c’è un divario incolmabile tra tutte le altre".

Domenica i rossoblù saranno ospiti della Forsempronese, che "è un bel gruppo, gioca insieme da tempo. Si tratta di una squadra fisica e molto preparata a livello atletico. Tuttavia sono convinto che la Civitanovese possa fare risultato". La partita si giocherà alle 14.30 allo stadio comunale Marcello Bonci di Fossombrone. Sono stati messi a disposizione 350 biglietti per i tifosi ospiti, disponibili in prevendita su "Liveticket.it" oppure alla tabaccheria Frenquelli o direttamente allo stadio il giorno della partita, al prezzo di 15 euro. Ieri doppio allenamento per i ragazzi di Stefano Senigagliesi. Alla sua prima seduta il centrale difensivo Francesco De Francesco.

Francesco Rossetti