Il momento d’oro dei cremisi. Frulla: "Tolentino, una vittoria importante per rimettere in sesto il campionato»

Cinque vittorie di fila per il Tolentino, nessun gol subito in oltre 450 minuti di gioco. La squadra allenata da Matteo Possanzini viaggia a ritmi da primato. L’ultima ad averne fatto le spese è stata la formazione del Montegranaro, superata grazie a un altro gol decisivo del capitano Frulla. "La squadra ha senz’altro meritato di vincere – sono state le parole dell’allenatore cremisi – è vero che nel secondo tempo abbiamo concesso campo all’avversario, ma ci siamo difesi con ordine e abbiamo corso davvero pochi rischi. Dunque, andiamo avanti così e cerchiamo di recuperare energie in vista dell’ultima partita dell’anno, che è sempre la più complicata a livello di preparazione". Da calendario arriva domenica al "Della Vittoria" il Montegiorgio. Ma prima di mettere nel mirino questo nuovo ostacolo è lo stesso capitano Mattia Frulla a sottolineare l’ottima prova del Tolentino a Montegranaro: "Penso che abbiamo fatto un grande primo tempo, poi nella ripresa abbiamo sofferto da squadra, siamo stati lì tutti uniti fino all’ultimo istante. E’ stata una vittoria importante – ha detto il giocatore – che ci aiuta a rimettere in sesto il nostro campionato . Ma non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo proseguire su questa strada. Ci stiamo applicando tutti molto in allenamento, seguendo le indicazioni di Possanzini". Frulla, poi, rimarca l’importanza di non aver subito gol, ma tiene i piedi ben saldi a terra: "Sappiamo che sarà dura perché affronteremo squadre forti e ambiziose, però abbiamo dimostrato di poter dire la nostra". m. g.