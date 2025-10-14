Il Monsummano fa festa all’ultimo tuffo. E la AM Aglianese continua la rincorsa

Tre compagini pistoiesi al comando di altrettanti gironi, tra Prima e Seconda categoria: ecco quel che ha lasciato in dote il quarto turno del torneo, svolrosi ieri. Partendo dalla Prima categoria, è senz’altro il Monsummano a rubare la scena: nonostante il vantaggio della Stella Rossa, gli uomini di mister Panati hanno vinto per 2-1 (con gol di Lovari e Guarisa) centrando il quarto successo in altrettante gare e mantenendo saldamente la vetta. L’AM Aglianese non intende però farsi da parte e dopo aver vinto con il medesimo punteggio ad Agliana contro il Marginone (con gol di Bastogi e Menichini) la quadra di Matteoni è a due lunghezze dal vertice. Riprende a marciare la Montagna Pistoiese, grazie alla doppietta di Towne che ha steso a Gavinana il Maliseti Seano (2-0).

Dovrà invece riscattarsi il CQS Tempio Chiazzano, caduto in trasferta contro il Prato Nord (con i pratesi vittoriosi per 3-1). L’Atletico Spedalino di Ermini ha ottenuto il primo punto nel torneo pareggiando 0-0 con lo Staffoli. Nel girone C, il Quarrata non riesce a decollare: contro il Reconquista, la banda Diodato ha centrato il terzo pari in quattro gare, senza segnare né subire gol.

In Seconda, con il Cintolese che continua a volare: gol di Pallara e Avanzati, vittoria per 2-0 nella tana dei Diavoli Neri Gorfigliano e quarta vittoria consecutiva con primato nel girone B consolidato. Con il pari a reti inviolate conseguito sul campo del Gallicano, il Chiesina Uzzanese rimane invece al terzo posto con 8 punti ma subisce l’aggancio da parte dei "cugini" del Pescia (vittoriosi allo stadio dei Fiori per 2-1 contro i Diavoli Rossi). Pareggio pirotecnico invece tra Le Case e Borgo a Buggiano, con il 3-3 finale che racconta di una gara tutt’altro che avara di emozioni e capovolgimenti di fronte.

Nel girone C il San Felice primo della classe che mantiene la prima posizione dopo aver espugnato il campo de La Libertà Viaccia (con gol di Campionini e Cerretini per il 2-1 esterno). Il Pistoia Nord è caduto in casa (Galcianese vincente 3-2) ma rimane quarto in graduatoria. Stesso risultato con cui l’Olimpia ha regolato l’Eureka, trascinato da un Caselli in stato di grazia. Giornata-no infine per il San Niccolò, domato dal CSL Prato Social Club (4-2) nell’impianto intitolato al padre dell’indimenticato Paolo Rossi.

Giovanni Fiorentino