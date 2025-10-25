Il Montagnano di Menchetti piazza il colpo Davì. Un centrocapista di grande esperienza per Fani

Oltre 250 presenze in serie C, 13 gettoni in serie B. Una carriera che gli ha permesso di indossare le maglie di Juve Stabia, Bassano, Modena, Pistoiese, Feralpi e Benevento. Ecco il curriculum di Guido Davì, centrocampista classe 1990, ultimo acquisto in ordine di tempo del Montagnano dell’ambizioso presidente Corrado Menchetti che ha regalato al proprio tecnico, Roberto Fani, un calciatore di tecnica ed esperienza. Davì la scorsa stagione ha militato in Serie D tra le fila del Nardò. Inoltre nelle ultime settimane impegnato in Kings League nelle file dei Fc Caesar.

Adesso la nuova avventura con il Montagnano nel campionato di Promozione dove i torelli stazionano con nove punti a tre lunghezze dal primo posto in classifica. Per Davì possibile esordio già domani in casa contro l’Audax Rufina.

A Montagnano il centrocampista palermitano tra l’altro trova un altro calciatore con esperienza tra i professionisti come Acosty che anche lui ha vestito come Davì le maglie di Modena e Juve Stabia. Di certo l’innesto dell’ex Nardò alza e non poco il tasso tecnico dei torelli.