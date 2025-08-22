Il Montecalvo ci riprova

Anche l’Avis Montecalvo è ripartito. Agli ordini del riconfermato mister Francesco Scotti, volto del calcio noto fin dai tempi della sua militanza nella Lazio e che ha trasmesso la sua esperienza anche in questa provincia, i giocatori hanno iniziato la preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Prima categoria (girone A). Dopo essere finito nella scorsa stagione ai margini dei playoff, il Montecalvo vorrebbe migliorarsi e puntare ad una graduatoria di prestigio. "Un campionato, questo, come sempre difficile – sottolinea il direttore sportivo Marco Vecchietti – ma interessante e di buon livello, vedo come favorite la Falco Acqualagna e l’Atletico Mondolfo 1952, subito dopo ci sono la Major e l’Audax Calcio Piobbico".

Dirigenti. Presidente: Ucchielli Giorgio Vice presidente Diotalevi Fausto. Direttore Sportivo: Vecchietti Marco. Segretari: Guidi Alfredo e Gaspare Nicolas .Dirigenti: Cangini Luciano, Munari Albano, Branchesi Daniele, Magnani Omar, Magnani Alberto, Berretta Francesca, Rosati Giuliano, Marcolini Giuseppe, Calli Alex.

Staff tecnico. Allenatore: Scotti Francesco. Vice All. Rizzo Mattia. Prep.Atlet. Angeloni Luigi. Fisioterapista: Bernardi Valentino. Magazziniere: Paolo Messina.

La rosa. Portieri: Scotti Francesco, Bertucciolo Andrea. Difensori: Rossi Matteo, Liera Giovanni, Franca Christian, Berti Andrea, Di Addario Federico, Cereti Mattia, Federici Fabio, Tenti Marco, Freducci Paolo. Centrocampisti:Persici Alberto, Pierini Tommaso, Innocentini Filippo, Fraternali Alessandro, Paoli Edoardo Capi Maringlen, Guerra Filippo, Matteucci Francesco, Saltarelli Thomas. Attaccanti: Albertini Nicholas, Boschetti Gianluca, Polidori Matteo, Balducci Federico, Cocchi Tommaso. Amichevoli in programma con il Casinina Tavoleto, Ca Gallo e K Sport Montecchio. Marcello Ugoccioni