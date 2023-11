Non si ferma il calcio dilettanti, ma sarà più solo dopo la scomparsa di Celso Menozzi, dirigente del Crer e Delegato provinciale reggiano per il quale su tutti i campi (ore 14.30) verrà osservato un minuto di silenzio.

Prima giornata da leader solitario per la Vianese che non può distrarsi in casa col Cavezzo e celebrare degnamente la locale Fiera del Tartufo. Insegue il BibbianoSan Polo che viaggia al "Ferrarini" di Castellarano dove sulla panchina locale debutta Massimo Bardelli alla sua seconda avventura alla corte rossoblù; gli enzani sono privi dell’ex pro Finocchio squalificato e devono riprendere la marcia dopo il bruciante ko casalingo con l’Arcetana. Proprio i biancoverdi, appaiati in seconda piazza a -2 dalla Vianese, inseguono il pokerissimo di vittorie consecutivo in casa contro il Fiorano.

Domenica da fresco ex di turno per il difensore reggiano Davide Pedroni che col suo Castelnovo Rangone tenta lo sgambetto al "Torelli" allo Sporting Scandiano. Serve la gara perfetta alla Riese (girone A) impegnata nel match interno contro la corazzata Gotico Garibaldina, nell’ultimo turno graziata dalla Sammartinese che quest’oggi va a caccia del primo hurrà casalingo contro il Real Sala Baganza.

Nella Serie A dei Dilettanti, il Montecchio riabbraccia il fortino del "Notari", la cui intera area sportiva è in fase di riqualificazione, per andare all’assalto del quadrato Colorno. Match salvezza per la maglia nera Bagnolese che sul sintetico di Riale incrocia lo Zola Predosa. Dure trasferte per Correggese e Fabbrico rispettivamente contro Virtus Castelfranco e Nibbiano, mentre la Brescello Piccardo non può distrarsi al "Morelli" contro la matricola Faro. In Prima categoria la rinascita della FalkGalileo passa dal match dell’ex Sporting contro la quotata Povigliese, mentre il match-clou va in onda nella Bassa fra il Guastalla e l’ex capolista Masone. L’attuale regina Virtus Libertas deve domare a Cella il Reggiolo. Match da brividi in Seconda categoria: nel girone modenese la Virtus Mandrio ospita la capolista Campogalliano, avanti di 4 lunghezze. Il calendario del raggruppamento reggiano oppone quattro big con fari puntati a Ciano dove una Barcaccia in grande spolvero, grazie a 4 hurrà di fila, riceve la regina Santos 1948. L’altra battistrada Saxum si misura con un Atletico Bibbiano Canossa a caccia di riscatto e desideroso di ritornare nelle posizioni di vertice.

Eccellenza

Brescello Piccardo (19)-Faro (11); Montecchio (9)-Colorno (14); Nibbiano (18)-Fabbrico (17); Rolo (12)-Agazzanese (20); Virtus Castelfranco (19)-Correggese (23); Zola Predosa (11)-Bagnolese (2).

Promozione

Girone A: Boretto (13)-Pontenurese (14); Campagnola (15)-Alsenese (22); Castellana Fontana (13)-Luzzara (15); Riese (11)-Gotico Garibaldina (25); Sammartinese (10)-Real Sala Baganza (15).

Girone B: Arcetana (25)-Fiorano (6); Atletic Progetto Montagna (6)-Next Gen Terre di Castelli (2); BaisoSecchia (16)-Quarantolese (9); Castellarano (21)-BibbianoSan Polo (25); Sporting Scandiano (17)-Castelnuovo Rangone (13) ore 15.30; Vianese (27)-Cavezzo (9).

Prima categoria

Girone B: Boca Barco (9)-Langhiranese (17).

Girone C: FalkGalileo (7)-Povigliese (16); Ganaceto (15)-S.Prospero Correggio (8); Guastalla (15)-Masone (16); Viadana (9)-Rubierese (14); Virtus Cibeno (3)-Original Celtic Bhoys (10); Virtus Correggio (6)-Solierese (16); Virtus Libertas (19)-Reggiolo (9).

Girone D: Carpineti (4)-Madonnina (10); Casalgrande (22)-Spilamberto (11) ore 12.30.

Seconda categoria

Girone B: Fonta Calcio (22)-Gattatico (9); Pro Villanova (6)-Campeginese (12); Virtus S.Lorenzo (11)-Fc 70 (4).

Girone D: Barcaccia (15)-Santos 1948 (17); Gualtierese (10)-Novellara (9); Real Casina (16)-S.Faustino (12); Saxum United (17)-Atletico Bibbiano Canossa (13); United Albinea (10)-Reggio Calcio (11); Virtus Bagnolo (11)-Rapid Viadana (10).

Girone E: Boiardo Maer (12)-La Veloce Fiumalbo (7); Junior Fiorano (6)-Borzanese (10); Real Maranello (14)-Cerredolese (19); Roteglia (15)-Spezzanese (15); Rubiera (10)-Corlo (25). Girone F: Virtus Mandrio (21)-Campogalliano (25).

Terza categoria

Girone A: Amici di Davide (9)-Invicta Gavasseto (8); Biasola (6)-Gatta (6); Casalgrandese (22)-Puianello (16); Felina (16)-Collagna (7); Vetto (19)-RamisetoLigonchio (7) ore 16.30. Girone B: Audace Pr (1)-Plaza Montecchio (14); Cadelbosco (11)-Cavriago (13); Fosdondo (10)-Inter Club Pr (4); S.Ilario (21)-Vigatto (6) a Calerno.