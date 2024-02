Il Montecchio si ribella ai tifosi incivili: "Episodi intollerabili, chiudiamo la tribunetta"

I tifosi si comportano male e il Montecchio chiude la tribunetta, quella più vicina al recinto di gioco.

Decisione da applaudire quella del presidente Massimiliano Palmia, che dovrebbe essere preso d’esempio dai suoi colleghi. Sentitelo. "Domenica ero sulla tribunetta - dice il numero uno del club - e mi sono vergognato come presidente del Montecchio, per quello che ho visto e sentito. La nostra società non è certamente questo e i nostri tifosi non devono assolutamente essere questi. Dirigenti, allenatori, giocatori e tifosi portano in giro i nostri colori e l’immagine della nostra società che non deve essere quella vista domenica durante la partita con la Virtus Castelfranco (sconfitta per 1-2, ndr).

Palmia ieri ha parlato prima che arrivasse la batosta del giudice sportivo. Che ha punito non solo l’atteggiamento dei tifosi, ma anche quello di alcuni tesserati. E quindi: multa di 250 euro alla società "perché propri tifosi minacciavano e offendevano la terna arbitrale". Out fino al 27 aprile il diesse Enea Ligabue per espressione ingiuriosa verso l’arbitro e fuori sempre fino al 27 aprile il vice-allenatore Mauro Ghillani per espressione ingiuriosa verso il guardalinee. Poi i giocatori: tre turni al difensore Alan Pavarini "perché a fine gara si arrampicava sulla rete di recinzione che delimita la tribuna istigando e insultando i tifosi avversari".

"Lo ribadisco: la società - dice Palmia - non accetta atteggiamenti che ledono l’immagine del Montecchio. Che siano tesserati o non tesserati per il nostro gruppo sportivo non importa: certi atteggiamenti sono inqualificabili e antisportivi. La multa che dovremo pagare mi dà fastidio non tanto per l’importo, ma per i motivi per i quali è stata generata. Non accetteremo mai più comportamenti di questo tipo, episodi di inciviltà nei confronti degli avversari, indipendentemente dall’operato di arbitri e guardalinee. Sabato, per la sfida col Cittadella, la ’gradinata sud’, dove abitualmente sta il nostro pubblico, rimarrà chiusa. Ci dispiace, ma se i dirigenti e il pubblico locale non terranno un comportamento sportivo e corretto, la tribunetta rimarrà chiusa definitivamente".