Il Montefano si fa vivo solo con il rigore di Frulla. Poker Trodica, si vola alto

trodica

4

montefano

1

: Febbo, Gabrielli (27’ st Di Gioia), Ciaramitaro (33’ st Tomassini), Cantarini, Passalacqua, Emiliozzi, Cognigni (27’ st Cicchella), Gobbi, Spagna (33’ st Bonvin), Costa Ferreira, Marchionni (27’ st Pensalfini). All: Pollastrelli (Buratti squalificato).

MONTEFANO: Talozzi, Rosolani, Bernardi, Frulla (31’ st Camilloni), Martedì (20’ st Fossi), Galeotti, Ferretti (27’ st Grassi), Bambozzi, Nardacchione (20’ st Castignani), Palmucci, Straccio (8’ st Stampella). All: Bilò.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Reti: 5’ Ciaramitaro, 28’ Costa Ferreira, 42’ rig. Frulla (rig.), 7’ st rig. Cognigni, 25’ st Spagna.

Note. Ammoniti: Gobbi, Passalacqua, Bonvin

Il Trodica, sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria sul K Sport, mette la partita sul binario giusto quando Ciaramitaro (5’) stacca di testa e manda la palla sotto la traversa nonostante il tentativo del portiere. Immediata la reazione del Montefano con Nardacchione (6’) sul quale è bravo il portiere Febbo.

La partita è a viso aperto con un’azione da una parte e dall’altra come quando Palmucci (17’) al limite calcia debolmente a rete. Al 28’ il Trodica passa di nuovo: Costa Ferreira si inserisce coi tempi giusti in area e calcia a fil di palo dove Talozzi non può fare nulla. Il Montefano si fa vivo con Ferretti (32’) e sul finire del tempo quando l’arbitro assegna il rigore per il fallo su Straccio: dal dischetto trasforma Frulla.

Si va al riposo sul 2-1 per i locali che ripartono subito a mille.

È il 7’ quando i locali vanno in gol con Cognigni che trasforma il rigore. Al 25’ il Trodica mette al sicuro il risultato quando Spagna si fa trovare pronto sul cross e di prima mette a fil di palo il pallone. E’ il 4-1. Nel finale è pericoloso il colpo di testa di Passalacqua, la palla termina di poco a lato.