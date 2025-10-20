Acquista il giornale
  4. Il Montefano si fa vivo solo con il rigore di Frulla. Poker Trodica, si vola alto

Il Montefano si fa vivo solo con il rigore di Frulla. Poker Trodica, si vola alto

di LORENZO MONACHESI
20 ottobre 2025
trodica

4

montefano

1

: Febbo, Gabrielli (27’ st Di Gioia), Ciaramitaro (33’ st Tomassini), Cantarini, Passalacqua, Emiliozzi, Cognigni (27’ st Cicchella), Gobbi, Spagna (33’ st Bonvin), Costa Ferreira, Marchionni (27’ st Pensalfini). All: Pollastrelli (Buratti squalificato).

MONTEFANO: Talozzi, Rosolani, Bernardi, Frulla (31’ st Camilloni), Martedì (20’ st Fossi), Galeotti, Ferretti (27’ st Grassi), Bambozzi, Nardacchione (20’ st Castignani), Palmucci, Straccio (8’ st Stampella). All: Bilò.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Reti: 5’ Ciaramitaro, 28’ Costa Ferreira, 42’ rig. Frulla (rig.), 7’ st rig. Cognigni, 25’ st Spagna.

Note. Ammoniti: Gobbi, Passalacqua, Bonvin

Il Trodica, sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria sul K Sport, mette la partita sul binario giusto quando Ciaramitaro (5’) stacca di testa e manda la palla sotto la traversa nonostante il tentativo del portiere. Immediata la reazione del Montefano con Nardacchione (6’) sul quale è bravo il portiere Febbo.

La partita è a viso aperto con un’azione da una parte e dall’altra come quando Palmucci (17’) al limite calcia debolmente a rete. Al 28’ il Trodica passa di nuovo: Costa Ferreira si inserisce coi tempi giusti in area e calcia a fil di palo dove Talozzi non può fare nulla. Il Montefano si fa vivo con Ferretti (32’) e sul finire del tempo quando l’arbitro assegna il rigore per il fallo su Straccio: dal dischetto trasforma Frulla.

Si va al riposo sul 2-1 per i locali che ripartono subito a mille.

È il 7’ quando i locali vanno in gol con Cognigni che trasforma il rigore. Al 25’ il Trodica mette al sicuro il risultato quando Spagna si fa trovare pronto sul cross e di prima mette a fil di palo il pallone. E’ il 4-1. Nel finale è pericoloso il colpo di testa di Passalacqua, la palla termina di poco a lato.

© Riproduzione riservata

