Il Montelupo torna in campo. Puntando sulla continuità

Vacanze finite anche per il Montelupo, che stasera alle 18 si ritroverà al Castellani di Montelupo per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato di Promozione. Continuità è stata la parola d’ordine in fase di mercato della società amaranto, che ha confermato quasi in toto la rosa dello scorso anno, integrandola con tre pedine mirate come Lelli dalla Real Cerretese, Tersigni dalla Larcianese ed Aprea dal Dicomano. Dal San Miniato Basso sono poi arrivati due giovani della Juniores Regionale, Riccomi e Celestre con quest’ultimo che ha esordito anche in Prima Squadra (3 presenze nell’ultimo torneo di Promozione). Infine, quattro i promossi dalla Juniores amaranto che saranno valutati durante la preparazione: Pasqualetti e Frilli in difesa, Chelini e Stasino in mediana. Ecco infine la lista completa dei convocati. Portieri: Andrea Lensi (‘98); Gabriuele Boretti (‘06). Difensori: Leonardo Corsinovi (‘99); Mirko Marrazzo (‘97); Alessio Alicontri (‘91); Marco Pucci (‘01); Filippo Cupo (‘03); Duccio Pasqualetti (‘05); Dario Cerrini (‘06); Tommaso Frilli (‘06); Tommaso Riccomi (‘06). Centrocampisti: Francesco Bartolozzi (‘96); Gledis Ferrmaca (‘02); Leonardo Tremolanti (‘99); Cosimo Caparrini (‘03); Niccolò Ulivieri (‘01); Sadet Lelli (‘00); Francesco Chelini (‘05); Elia Cintelli (‘06); Francesco Stasino (‘06); Diego Celestre (‘07). Attaccanti: Aliou Ndaw (‘98); Francesco Masoni (‘04); Matteo Tersigni (02); Manuel Aprea (00).