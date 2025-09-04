Il Montepiano è tornato. Presentata società e rosa

Una nuova società, con una dirigenza rinnovata e un organico nuovo. Per una società pronta a tornare ai nastri di partenza del calcio dilettantistico, dopo un anno di inattività. Ci sarà anche il Montepiano ai blocchi di partenza del prossimo campionato di Terza Categoria e della Coppa Faggi: bisognerà attendere con tutta probabilità almeno la fine della prossima settimana per la composizione del girone di Prato, ma il sodalizio montepianino non ha perso tempo e la scorsa domenica ha presentato il nuovo direttivo societario e la rosa che sarà affidata al tecnico Antonio Cavicchi. L’organigramma societario è composto dal presidente Lapo Visi, dal vice Fabrizio Visi, dal direttore generale Franco Cangioli, dal direttore sportivo Paolo Chiari e dai consiglieri Luca Scatizzi, Alessandro Gualtieri, Gianmarco Mattei, Pietro Scatizzi, Federico Scopini, Alberto Guazzini, Andrea Rossi, Marco Mazzetti, Antonio De Luca e Lapo Castellani.

L’organico sarà invece formato dai giocatori Edoardo Baldini, Alice Monaim, Federico Cangioli, Daniele Carpentieri, Tommaso Cavicchi, Alessandro Chiaramonti, David Corriere, Giovanni Dieci, Leonardo Flamingo, Valentin Gega, Gianmarco Macrì, Ettore Palazzi, Gianmarco Miedico, Stefano Roventini, Edoardo Pilumeli, Cesare Sandretti, Alessandro Sarti, Marco Scatizzi, Luca Simoncini, Victor Sperati, Giulio Storai, Tommaso Tasselli, Vladimir Storai ed Andrea Zeloni.

‘L’ultima’ del Montepiano in Terza risaliva alla stagione 2023/24, quando la squadra si piazzò all’ultimo posto in classifica in un campionato vinto dalla Valbisenzio. Quello era a conti fatti il canto del cigno di un club che solo pochissime stagioni prima militava in Seconda Categoria, salvandosi anche con una certa facilità. La nuova società risorge idealmente dalle ceneri di quel sodalizio protagonista del calcio in Vallata e non mancheranno sulla carta le partite interessanti: tornerà infatti il derby con il Vernio, che sarà con tutta probabilità l’incontro più atteso. Dopo un anno di stop, insomma, il Montepiano è pronto a tornare e sogna un anno da protagonista. Come ai vecchi tempi.

Giovanni Fiorentino