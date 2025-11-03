Il Montevarchi non c’è. Giornata da dimenticare

TAU ALTOPASCIO 3 MONTEVARCHI 0

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah (1’ st Nunziati), Chiti, Meucci, Carli (44’ st Bagnoli), Nistri, Del Gronchio, Iezzi, Nottoli (27’ st Manetti), Omorugieva (18’ st Tordiglione), Carcani (31’ st Mocanu). All. Maraia.

AQUILA MONTEVARCHI: Giusti, Bassano, Coly, Siniega (16’ st Bigazzi), Casagni (16’ st Rosini), Cecconi, Nannini, Galeota (34’ st Lovari), Simoni (11’ st Tommasini), Boncompagni, Mencagli (31’ st Bocci). All. Marmorini.

Arbitro: Iudicone di Formia.

Reti: 44’ pt Chiti; 4’ st Carcani (rigore), 6’ st Nottoli.

Note: ammoniti Soumah, Coly, Galeota, Tordiglione. Spettatori 400 circa.

ALTOPASCIO – Anziché tutto in una notte, come nel celebre film, Aquila impallinata tre volte nei sette minuti che intercorrono tra il 44’ del primo tempo e il 6’ del secondo. Una mazzata tremenda per i rossoblu che fino a quel momento avevano giocato alla pari con i lucchesi, anzi, facendosi preferire sotto il profilo del palleggio. Ma nel calcio si sa, niente è logico, ed è forse questa una delle ragioni che affascina così tanto. Mister Marmorini si affida in partenza ai vari Bassano, Coly, Siniega e Casagni in difesa, con Ceconi, Nannini, Galeota in mezzo e Simoni che sulla corsia mancina è pronto a supportare le due punte, Boncompagni e Mencagli, ma anche a rientrare. L’avvio è caratterizzato dalle classiche fasi di studio. Al 2’ Boncompagni dalla media distanza calcia alto. All’11 padroni di casa insidiosi con un cross di Meucci, Giusti anticipa tutti in uscita. Il team valdarnese se la gioca, meglio sotto il profilo del palleggio, coperta a pronta a quella che nel basket si chiamerebbe transizione, un contropiede secondario foriero di possibili e potenziali sviluppi positivi in fase offensiva. La squadra allenata da mister Marmorini, arrivata in Lucchesia con la seconda peggior difesa del girone, regge bene ad una pressione abbastanza sterile dei locali. Il pressing di Cecconi e compagni funziona. Giusti rischia soltanto al 26’ su conclusione di Carli appena dentro l’area. Poi ci prova Boncompagni e al 44’ la frittata.

Angolo di Nottoli e stacco di testa imperioso di Chiti che sorprende tutti i rossoblu. In avvio di ripresa. Al 4’ contatto tra Siniega e Carli. Il difensore di Marmorini giura di non aver commesso fallo ma l’arbitro indica il dischetto. L’ex Tommaso Carcani non perdona. Passano 120 secondi e con una bella manovra corale il Tau triplica: Omorugieva tocca per Nottoli che si gira e indovina l’angolino. Niente da fare per Giusti. Sul 3-0 i rossoblu fisiologicamente si spengono. Lottano ancora ma non riescono a riaprire la gara. Ci prova Tommasini al 21’, para Cabella e su punizione Bocci al 35’, senza esito. Termina così, con i numerosi tifosi rossoblu che a fine partita chiedono ai giocatori di avvicinarsi al loro settore per parlare brevemente della prestazione e di...attributi. L’Aquila, ora ai margini della zona plyout, deve ricominciare a volare sin da domenica prossima, quando arriverà il Follonica Gavorrano.

Massimo Stefanini