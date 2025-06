Il Montevarchi non si ferma: doppio colpo. Presi bomber Mencagli e il portiere Giusti

Due innesti per l’Aquila Montevarchi, che ha ufficializzato gli arrivi dell’attaccante Federico Mencagli e del portiere Andrea Giusti, rafforzando così sia il reparto offensivo che la retroguardia in vista della prossima stagione.

Mencagli, classe 1991, originario di Castiglion Fiorentino, porta in dote un bagaglio significativo di esperienza maturata tra serie C e serie D. Giocatore di grande fisicità, senso del gol e spirito di sacrificio, è una prima punta capace di rendersi pericolosa e preziosa anche nel gioco di squadra. Dopo due stagioni positive con la maglia della Sangiovannese, l’attaccante si è messo ulteriormente in luce al Follonica Gavorrano, prima del salto al Rimini. Successivamente ha vestito le maglie di Ostia Mare e Trestina.

A difendere i pali dell’Aquila tornerà invece Andrea Giusti, portiere già ben noto ai tifosi rossoblù. Giusti è stato infatti uno dei protagonisti della storica promozione in C nella stagione 2020/2021, totalizzando oltre 80 presenze con la maglia del Montevarchi. Dopo il ciclo in rossoblù, ha proseguito la carriera al Siena, giocando sia in Eccellenza che in D.