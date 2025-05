Il Montevarchi pareggia a Ostia e raggiunge la salvezza

Arezzo, 04 maggio 2025 – Missione compiuta: il Montevarchi è salvo. Con un pareggio per 1-1 sul difficile campo dell’Ostia Mare, i rossoblù conquistano il punto che serviva per evitare i play out e chiudono così, con sollievo, una stagione complicata, fatta di cambiamenti, difficoltà e tante battaglie. Una stagione iniziata con buone aspettative e con un progetto tecnico affidato a mister Lelli, ma che ha poi dovuto cambiare rotta, trovando nuova guida e nuova energia sotto la gestione di Roberto Rigucci. Il percorso non è stato semplice, ma alla fine è arrivato il verdetto più importante: la salvezza. All’Anco Marzio, l’ultima fatica dell’anno inizia con prudenza. Il primo tempo è equilibrato, quasi bloccato. Le occasioni scarseggiano, le difese prevalgono sugli attacchi e i portieri restano praticamente inoperosi.

Il Montevarchi non rischia nulla, ma nemmeno affonda con convinzione. Il parziale di 0-0 all’intervallo è accolto con favore: l’obiettivo minimo è a metà strada. La ripresa si gioca sotto una leggera pioggia e con ritmi ancora più bassi, ma al minuto 72 arriva la svolta: Saltalamacchia prova la conclusione, il portiere dell’Ostia respinge, ma sul pallone si avventa con tempismo perfetto Elia Tommasini, che insacca da rapace d’area piccola. È il terzo centro stagionale per il giovane attaccante classe 2005, ed è forse il più pesante: è il gol che mette l’Aquila al riparo dalla retrocessione. Nel finale i padroni di casa trovano il pareggio con Lazzeri, ma la rete non cambia la sostanza. Il Montevarchi regge, porta a casa l’1-1 e soprattutto salva la categoria, mettendo la parola “fine” a un’annata che ha richiesto nervi saldi, pazienza e unità.

Ora è il momento di guardare avanti. Con la salvezza in tasca, si può finalmente iniziare a programmare il futuro con maggiore serenità, analizzando gli errori, valorizzando ciò che ha funzionato, e costruendo basi più solide per la prossima stagione. Ci sarà ovviamente da capire anche quali saranno gli obiettivi della società che, come ha ricordato recentemente il presidente Angelo Livi, non può fare certo voli pindarici e l’obiettivo rimarrà quello della permanenza in categoria . Una categoria nella quale tra l’altro, il contingente valdarnese sarà dimezzato. Oltre infatti alla Sangiovannese, retrocessa quest’oggi nel campionato di Eccellenza, anche un’altra tra Terranuova Traiana e Figline lascerà la serie D. Un brutto colpo per il calcio locale . Il Montevarchi dovrà quindi mantenere alta l’attenzione allestendo una squadra che gli consenta, se possibile, di evitare di salvarsi all’ultima giornata come è successo quest’anno.