Il Montevarchi parte male: quattro sberle

Foligno 4 Montevarchi 2

FOLIGNO (4-3-3): Rossi Qendro, Grea, Schiaroli, Falasca (42’ st Marchetti); Pellegrini, Ceccuzzi, Settimi (48’ st Cottini); Khribech (39’ st L. Bocci), S. Tomassini, Sylla (21’ st Pupo Posada). A disp.: Di Loreto, Cichy, Bevilacqua, Bosi, Caccavale. All.: Manni. Aquila

MONTEVARCHI (4-4-1-1): Giusti; Casagni, Siniega, Bassano, Cecconi; Boncompagni (38’ st Simoni), Iacullo (23’ pt Galeota), Lovari (16’ st E. Tomassini), Galastri; Kondaj; T. Bocci (22’ st Tatti). A disp.: Failli, Bigazzi, Cocci, Menchetti, Mattei. All.: Marmorini.

Arbitro: Benestante di Aprilia

Reti: 13’ pt Khribech (F), 34’ pt Boncompagni (M), 36’ pt Ceccuzzi (F), 10’ st Tomassini (F), 16’ st rig. T. Bocci (M), 44’ st Marchetti (F).

Note: spettatori 1500 circa. Ammoniti: Khribech (F), Iacullo, Kondaj, E. Tomassini (M) Foligno

di Carlo Luccioni

FOLIGNO – Gol a grappoli, spettacolo in campo e sugli spalti. Foligno festeggia così il successo contro il Montevarchi che nonostante la buona prestazione offerta nei secondi 45 minuti, gli uomini di Simone Marmorini nella hanno potuto al cospetto di un Foligno pimpante che in alcuni minuti della partita protagonista di una prestazione maiuscola, bravo a dirigere le operazioni, che arriva sempre primo sulla palla in virtù di in pressing a tutto campo. Ingredienti che hanno scombussolato i piani dei toscani arrivati al Blasone con l’intenzione di strappare almeno un risultato positivo. "Non mi è piaciuto l’approccio della mia squadra. Premesso che il Foligno è una grossa squadra, il Montevarchi poteva fare di più e meglio. Durante il primo abbiamo trovato difficoltà per creare affanno alle retrovie del Foligno. Nonostante ciò – è l’analisi di Simone Marmorini - siamo riusciti a pareggiare. Parità durata poco perché il Foligno dopo appena due minuti ha ritrovato di nuovo il vantaggio. Durante l’intervallo ho cercato di dare coraggio alla ma il Foligno è andato ancora in gol. Ci abbiamo provato ancora ma, nel nostro momento migliore, il Foligno ci ha nuovamente castigato. Peccato, perché questi sono errori che alla fine si pagano a caro prezzo. Non dobbiamo vincere il campionato, l’obiettivo prioritario della società è la salvezza senza affanno – ha concluso Marmorini – le dobbiamo essere bravi ad evitare le ingenuità emerse contro il Foligno".

Foligno che è partito a ritmo altissimo e al 13’ è riusciti a sbloccare il risultato con Khribech che si fatto trovare al posto giusto al momento giusto. Al 34’ il pareggio toscano con Boncompagmi che ha approfittato di una leggerezza nelle retrovie e penetrato in are e ha trovato l’angolino destro imprendibile per Rossi. Passano appena due minuti e Ceccuzzi con un tiro dalla distanza non lascia scampo a Giusti, Il 3 – lo firma Tomassini di testa. Partita chiusa? Non perché al 16’ da una spinta in area il direttore di gara indica il dischetto, rigore che Bocci non sbaglia. Al 44’ dopo una conclusione di Pupu Posada a realizzare il poker ci pensa Marchetti appena entrato che infila Giusti da pochi passi.