Il Montevarchi prepara la sfida ai biturgensi. Il derby del Brilli Peri in anticipo al sabato

MONTEVARCHI

L’Aquila giocherà in anticipo con il Sansepolcro. Al Brilli Peri rossoblù e bianconeri scenderanno in campo sabato prossimo e non domenica come da calendario della 16.a giornata di andata. E cambierà anche l’orario perché il fischio d’inizio della sfida di campanile – l’etichetta di derby in Valdarno vale solo per quello con la Sangio – non sarà alle 14,30 ma alle 15. Non è questa, tuttavia, la sola novità logistica che riguarda il Montevarchi perché i valdarnesi chiuderanno la prima metà del campionato a Grosseto non mercoledì 20 dicembre bensì giovedì 21 e anche in questo caso la gara inizierà alle 15. Ogni modifica è stata ratificata dalla Lega di Serie D avallando gli accordi intercorsi tra le società.

Ieri mattina, intanto, il centrocampista esterno Andrea Casagni è stato sottoposto a Perugia, nella clinica del professor Giuliano Cerulli, all’intervento chirurgico necessario dopo l’infortunio patito a Forte dei Marmi e che ha causato al classe 2005 prodotto del vivaio montevarchino la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Tutto è andato bene e la dirigenza aquilotta ha ringraziato in particolare il proprio fisioterapista Emilio Barbini.